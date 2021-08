Leerlingen scoren minder goed op ijkingstoetsen voor wetenschappelijke richtingen

Vooral toekomstige studenten burgerlijk ingenieur scoren minder goed dan verwacht in de testen die peilen naar de kennis voor een universitaire studie, maar niet bindend zijn.

De Vlaamse universiteiten maakten donderdag de resultaten bekend van de jaarlijkse ijkingstoetsen, waarin gepeild wordt naar de wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis van studenten uit de humaniora die doorstromen naar wetenschappelijke richtingen. Het gaat om 22 richtingen en de test is verplicht voor de opleidingen industriële wetenschap: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, diergeneeskunde en industrieel ingenieur.

Voor de toets burgerlijk ingenieur slaagde 37 procent van de deelnemers, terwijl gemikt wordt op een slaagpercentage tussen 50 en 60 procent. Ook voor burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde waren de scores lager dan de voorbije jaren. Wie niet slaagt voor de ijkingstoets krijgt niet automatisch de raad om niet aan de opleiding te beginnen, ook niet voor de opleidingen waar de test verplicht is.

'Elke deelnemer krijgt genuanceerde feedback', zegt onderwijsbegeleider Tinne De Laet van de KU Leuven. 'Wie bijvoorbeeld goede resultaten haalde in het secundair onderwijs en een positief advies kreeg van de klassenraad, maar slechter scoorde op de ijkingstoets, kan wel geschikt zijn voor een bepaalde studierichting. We geven dan het advies om bepaalde zaken bij te spijkeren of deel te nemen aan een zomercursus.'