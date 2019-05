Legionella-onderzoek focust op twee bedrijven

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft maandag twee nieuwe gevallen van legionella in de Gentse kanaalzone gemeld. Over de bron is nog geen uitsluitsel, al is het aantal verdachte locaties beperkt tot twee bedrijven met hoge concentraties.

Over de nieuwe meldingen is niet veel geweten, maar het zou niet gaan om patiënten in kritieke toestand. Ook is het niet duidelijk of ze in Evergem wonen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft geen details over de besmette mensen uit privacyoverwegingen, maar zegt dat het niet uitgesloten is dat de betrokken patiënten elders wonen en de besmetting kunnen hebben opgelopen indien ze in de getroffen regio hebben verbleven.

Op 10 mei sprak het Agentschap Zorg en Gezondheid voor het eerst over een legionellabesmetting in de regio. Het aantal slachtoffers is intussen opgelopen tot 23. Het Agentschap geeft maandag aan dat het mogelijk is dat dat aantal nog verder toeneemt. Ook betekenen de nieuwe gevallen niet noodzakelijk dat de bron van de besmetting nog steeds actief is. De bacterie heeft een incubatietijd van negentien dagen.

17 bedrijven onderzocht

Inspecteurs van het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben nog geen uitsluitsel over de exacte bron van de besmetting. Zeventien bedrijven met koeltorens in het Gentse havengebied zijn onderzocht. Bij vijf bedrijven is het bewuste type legionella (Legionella pneumophila) aangetroffen, maar in drie gevallen waren de concentraties eerder laag..

Bij twee bedrijven zijn wel hoge waarden van Legionella pneumophila aangetroffen. 'Een staalname met hoge waarden betekent niet dat deze bedrijven een bron van besmetting geweest zijb? De waarschijnlijkheid neemt wel toe. Deze bedrijven zijn prioritair in het verdere bron-onderzoek', zegt het agentschap.

3 juni

De twee verdachte bedrijven worden de komende dagen geïnspecteerd. Ook de drie bedrijven waar lage concentraties gemeten zijn, worden verder onderzocht. Dat gebeurt door een gespecialiseerd labo, dat de besmettingen genetisch onderzoekt.