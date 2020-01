Lembrechts krijgt vertrekpremie van zes maanden loon

De ontslagen VRT-CEO verdiende 259.059 euro bruto in 2018. Hij krijgt zes maanden loon als opzegvergoeding.

Paul Lembrechts krijgt een ontslagvergoeding van zes maanden, zoals is vastgelegd in zijn contract bij de VRT. Dat meldt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) op vraag van Vlaams Belang-Parlementslid Klaas Slootmans tijdens een actuadebat in het Vlaams Parlement.