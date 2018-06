Leonardtunnel afgesloten na vaststelling betonschade

Opnieuw duiken problemen op bij een tunnel in het Brusselse.

De Leonardtunnel op de Brusselse Ring blijft vrijdag mogelijk de hele dag afgesloten in beide richtingen. Vannacht is bij een periodieke bouwkundige inspectie in de tunnel betonschade vastgesteld op verschillende plaatsen aan de dakplaat van de tunnel op niveau -2. Dat meldt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.