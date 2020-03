Lerarenopleidingen in de problemen met stages

Het is niet duidelijk of studenten van de lerarenopleiding voldoende stage kunnen lopen.

Nu de scholen zeker tot de paasvakantie dicht blijven, komen studenten in het laatste jaar van hun lerarenopleiding in de problemen met hun stage-uren. 'Door het lerarentekort is het niet wenselijk om de toegang tot het beroep uit te stellen.'

De Vlaamse universiteiten geven tot het einde van het academiejaar enkel nog online, besloten ze vrijdag. Wat met de stages en examens gebeurt, is nog niet bekend. De instellingen hopen deze week met een oplossing te komen. Voor de lerarenopleiding, waarbij de stage onmisbaar is voor de beoordeling, komt daar de vraag bij of en wanneer de scholen na de paasvakantie weer opengaan?

'We gaan ervan uit dat na de paasvakantie de mogelijkheden om stage te lopen zeer beperkt of onmogelijk zijn', zegt Bregt Henkens, verantwoordelijke van de educatieve master aan de KU Leuven. 'We proberen er alles aan te doen om studenten die dit academiejaar zouden afstuderen, die mogelijkheid te bieden. Ook wegens het lerarentekort is het niet wenselijk de toegang tot de arbeidsmarkt met een volwaardig lerarendiploma uit te stellen.'

Digitaal ondersteunen

Zeker voor de universitaire lerarenopleidingen is het wegvallen van de stages problematisch. De studenten volgen de opleiding in een jaar en worden op een beperkt aantal stage-uren beoordeeld. 'We hebben een eerste aanbeveling gedaan aan de studenten om de resterende stage in de mate van het mogelijke in te vullen met het digitaal ondersteunen en vormgeven van afstandsonderwijs in het secundair onderwijs', zegt Wim Beyers van de educatieve master aan de UGent. 'Over een eventuele inkorting van de stage zijn we nog in overleg.'

De hogescholen hebben iets meer marge. 'We focussen op onze laatstejaars, omdat we maximaal het recht willen garanderen om in juni af te studeren', zegt Greet Decin, programmadirecteur van de lerarenopleiding aan University Colleges Leuven-Limburg. 'Omdat die studenten al drie jaar bij ons in de opleiding zitten en veel praktijkervaring hebben, is het makkelijker om hen vertrouwen te geven en enkee leerrijke alternatieven te bedenken.' Voor de studenten die nog niet afstuderen, wordt bekeken of een deel van de stages naar volgend academiejaar kan verschuiven.