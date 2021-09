Lerarentekort klimt naar ongekende hoogten

Aan het begin van dit schooljaar stonden in het onderwijs drie keer meer vacatures open dan vorig jaar. Door de krapte op de arbeidsmarkt laten jongeren met een lerarendiploma het onderwijs sneller links liggen.

Het is de laatste jaren vaste prik dat op 1 september nog niet alle lesuren zijn ingevuld, maar het lerarentekort is nooit hardnekkiger geweest dan nu. Eind augustus stonden op de website van arbeidsbemiddelaar VDAB 1.565 vacatures open voor een job als leerkracht in het secundair onderwijs. Dat is bijna drie keer zoveel als in augustus 2020, toen er 622 openstaande vacatures waren. In het basisonderwijs is sprake van verdubbeling.

'Het is een krapte die we al jaren zien, want het onderwijs is een sterk vergrijzende sector. De instroom aan leerkrachten holt die grote uitstroom altijd achterna', zegt Joke Van Bommel, de woordvoerster van de VDAB. Daarbovenop komt dat almaar meer startende leerkrachten er de brui aan geven: 37,2 procent van de leerkrachten onder de 25 jaar in het secundair stappen uit het onderwijs. Om het lerarentekort op te vullen zijn jaarlijks naar schatting 6.000 mensen nodig.

De essentie Het lerarentekort lag aan het begin van het schooljaar drie keer hoger dan een jaar geleden.

Leerkrachten Frans, Nederlands, technische vakken en wiskunde blijven de grootste knelpunten.

Voor de taalvakken wordt met een beschuldigende vinger richting de lerarenopleiding aan de hogescholen gewezen.

Een belangrijke oorzaak voor de plotse hausse aan vacatures is de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Meer jongeren met een diploma leerkracht dreigen voor een andere job te kiezen nu de economie schreeuwt om arbeidskrachten. 'Afstuderende leerkrachten hebben veel meer keuzemogelijkheden en competenties die erg gewild zijn. Ze kunnen goed in groep werken, beschikken over didactische vaardigheden en durven verantwoordelijkheid op te nemen', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). 'Een interimleerkracht zal sneller vertrekken.'

Wiskunde, Frans en Nederlands

Door het tekort zijn scholen genoodzaakt mensen voor de klas te zetten die niet de juiste opleiding hebben, waardoor een master economie bijvoorbeeld wiskunde geeft. Uit cijfers waarover De Standaard onlangs berichtte, blijkt dat amper 16 procent van de beginnende leerkrachten die in de derde graad wiskunde geven daarvoor het vereiste diploma hebben.

In de lijst met knelpuntenberoepen keren naast dat van leerkracht wiskunde ook de leerkrachten voor technische vakken, Frans en Nederlands steevast terug. Het Vlaams Talenplatform merkt al jaren een dalende trend in de inschrijvingen voor talenopleidingen aan de universiteiten. Volgens Julie Lippens, beleidsmedewerkster van het Talenplatform, spelen daarin het afkalvende imago van het talenonderwijs en de afnemende taalcompetentie een belangrijke rol.

Vicieuze cirkel

'Het is een vicieuze cirkel. De instroom van studenten die voor Frans kiezen in de lerarenopleiding verandert. Almaar minder leerlingen die een sterke achtergrond hebben wat het Frans betreft, kiezen voor Frans in de lerarenopleiding. Afgestudeerde leerkrachten twijfelen soms aan hun beheersing van de taal. Leerkrachten in het lager onderwijs geven weleens te kennen dat ze onzeker voor de klas staan als ze Frans moeten geven', zegt ze. Ook de kwaliteit van de lerarenopleiding aan hogescholen staat onder druk. ‘Er is te weinig aandacht en tijd voor het taalonderwijs in het curriculum', zegt Lippens.