Leterme raadt CD&V-voorzitter Coens aan hervormingsplannen op te bergen

De onvrede zit dieper, zeggen partijtenoren. Dat de voorzitter bezig is met de statuten biedt geen antwoord op de vraag wat de strategie is waarmee Coens CD&V als centrumpartij op de kaart wil zetten. Hij gaf al wel een voorzet met zijn kerstmanifest, waarin andermaal de nabijheid wordt gepredikt, maar sindsdien is het stilgevallen. De onvrede daarover vertaalt zich in commotie over de wijziging van de statuten, zo blijkt.