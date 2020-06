Leuven verwijdert beeld Leopold II

Leuven haalt een beeld van Leopold II uit de nis van het stadhuis. Die beslissing past in een breder traject van dekolonisatie. Het beeld wordt binnen opgeborgen. Dat meldt het stadsbestuur vrijdag.

Met het weghalen van het beeld aan de achterzijde van het stadhuis wil het Leuvense stadsbestuur de geschiedenis van de kolonisatie voor de huidige en toekomstige generaties duiden en rechtzetten. 'Het is een klein onderdeel van een dekolonisatietraject dat al meer dan een jaar loopt', zeggen schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a) en schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen).

'We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar plaatsen dat graag in het juiste perspectief', stelt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V). 'Het beeld wordt verwijderd door een steenexpert en zal bewaard worden in het stadhuis.'

Het stadsbestuur wil niet alleen oude symbolen weghalen maar ook nieuwe toevoegen aan de publieke ruimte. Een concrete actie is die rond Augusta Chiwy. Op de Hertogensite wordt een straat naar haar vernoemd. Zij was de dochter van een Belgische vader en een Congolese moeder. Augusta studeerde verpleegkunde in Leuven en verzorgde oorlogsslachtoffers in Bastogne tijdens de Tweede Wereldoorlog.