Liberalen hekelen subsidies catering

Dat de Vlaamse overheid via de kmo-portefeuille ook de kosten voor catering tijdens opleidingen subsidieert, kan niet, meent Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD).

Een voorgerecht van Schotse zalm en gemarineerde asperge, gevolgd door eendenborst op het vel gebakken met krielaardappelen en een natuursaus met dragon. Dat was het menu tijdens een opleiding die door de Vlaamse overheid werd gesubsidieerd.

Via de kmo-portefeuille kunnen Vlaamse bedrijven subsidies vragen voor opleiding of advies. Kleine ondernemingen kunnen tot 10.000 euro vragen, middelgrote tot 15.000 euro. Tijdens de opleidingen kunnen ook de kosten voor catering in rekening worden gebracht, al is die factuur slechts subsidieerbaar tot 25 euro per persoon.

Mensen moeten geen belastingen betalen om onder- nemers te trakteren op garnaalkroketten of spaghetti. Daniëlle vanwesenbeeck vlaams parlementslid

Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD) stelt zich daar serieuze vragen bij. ‘Als bij de helft van de opleidingen de lunch wordt gesubsidieerd, spreek je al snel over 1,5 miljoen euro subsidies voor catering. Het is absurd dat de overheid een lunch mee subsidieert. Mensen moeten geen belastingen betalen om ondernemers te trakteren op spaghetti of garnaalkroketten.’

Sodexo

Ook de totale beheerskosten van de kmo-portefeuille kunnen volgens de liberalen naar omlaag. Het financieel beheer van de kmo-portefeuille gebeurt door de hr-dienstverlener Sodexo. Dat kost jaarlijks 636.000 euro, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA).