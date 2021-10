Liberalen moeten kiezen tussen Schiltz en Antwerpse coalitie

Het ziet ernaar uit dat de liberalen in Antwerpen voor het blok worden gezet: ofwel laten ze Willem-Frederik Schiltz vallen, ofwel stappen ze uit de Antwerpse coalitie.

Er is storm op komst in de Antwerpse coalitie, zoals Het Laatste Nieuws bericht. De komst van Willem-Frederik Schiltz als tweede schepen voor Open VLD in het Antwerps schepencollege botst op verzet bij coalitiepartners N-VA en Vooruit.

Bij de start van de coalitie was afgesproken dat Open VLD vanaf 2022 een schepen erbij zou krijgen. Die post zou Schiltz toekomen. Coalitiepartner Vooruit zou een schepen moeten inleveren, maar de Antwerpse socialisten hebben weinig zin om hun derde schepenzetel - die van Karim Bachar - op te geven.

Dat staat immers niet in verhouding tot het electorale gewicht. Na de overstap van een PVDA-lid bezet de Vooruit-fractie 7 zetels in de gemeenteraad, tegenover amper 2 voor de liberalen. Dat schepen Tom Meeuws (Vooruit) bovendien het voorzitterschap van het OCMW zou kwijt spelen aan Open VLD, ligt al helemaal moeilijk.

Paars-geel

Bij de N-VA is er ook groot verzet. Tussen De Wever en Open VLD botert het nog altijd niet na de federale mislukking van paars-geel. Dat Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) zich stevig roert in Antwerpse dossiers, zonder daarin de N-VA te consulteren, heeft de sfeer er niet op verbeterd.

Maar het is vooral de figuur van Willem-Frederik Schiltz die grote weerstand oproept. De fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement wordt in Antwerpen - waar hij niet verkozen is - gezien als de kwade genius, die binnen de meerderheid verdoken oppositie voert.

Laten vallen

Het resultaat is dat de N-VA noch Vooruit bereid is Schiltz als schepen naast zich te dulden, zo is te horen in de wandelgangen van 't Schoon Verdiep. Zij zouden zijn benoeming tot schepen kunnen blokkeren door de voordrachtsakte niet te ondertekenen. Het ziet er dan ook naar uit dat de liberalen voor de keuze worden geplaatst: ofwel laten ze Schiltz - potentieel boegbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 - vallen, ofwel stappen ze uit de Antwerpse coalitie, waar ze mathematisch ook niet nodig zijn.