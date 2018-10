Liefkenshoektunnel slibt dicht

De Liefkenshoektunnel ten noordwesten van Antwerpen was sinds het begin van de jaren 90 het filevrije alternatief voor de Antwerpse ring. Maar ook die tunnel, een cruciale verbinding tot de Antwerpse haven, bereikt zijn maximumcapaciteit.

De toltunnel is ontworpen voor 40.000 voertuigen per dag. Vorig jaar reden er slechts af en toe meer auto’s door. Maar de eerste negen maanden van dit jaar is die maximumcapaciteit meermaals overschreden, blijkt uit nieuwe cijfers.

Sinds 2014 is het verkeer in de Liefkenshoektunnel met de helft toegenomen. Terwijl in 2014 nog minder dan 8 miljoen voertuigen per jaar door de tunnel reden, zijn dat er sinds begin dit jaar al bijna 11,5 miljoen. Dat leidt tot files tijdens de spitsuren. Het aantal file-uren steeg van een vijftigtal in 2014 tot 900 in de eerste maanden van dit jaar. Tijdens de avondspits stijgt het verkeer op werkdagen niet meer. Veelzeggend: chauffeurs beseffen dat ze dan betalen om in de file te staan.

Ook in de ochtendspits zal het saturatiepunt op korte termijn bereikt zijn en zullen auto’s aanschuiven. Zelfs in de vroege namiddag wordt het nipt om het verkeer vlot te laten rijden. ‘Het laatste alternatief om vlot door Antwerpen te rijden raakt nu ook in het gedrang’, waarschuwt David Van Herreweghe, voorzitter van de nv achter de tunnel.

Jacques Vandermeiren, de topman van de Antwerpse haven, begon deze week een overleg met de logistieke sector en hoopt met de bedrijven en de overheid een actieplan op te stellen om het verkeer in en rond de haven te verbeteren.

De voorbije jaren zijn de toltarieven bewust niet meer geïndexeerd om de concurrentiepositie van de bedrijven in de haven niet in het gevaar te brengen. Bovendien betalen vrachtwagens met een abonnement sinds juli 2017 ’s nachts nog 3,56 in de plaats van 14,16 euro. Sindsdien rijden dubbel zo veel vrachtwagens ’s nachts door de tunnel. ‘Sinds die maatregel rijden we met 30 vrachtwagens vijf keer per nacht heen en weer tussen Linker- en Rechteroever. Het was de redding voor ons bedrijf’, getuigt Kurt Joosen van het gelijknamige transportbedrijf. Ook vormen van collectief vervoer, zoals de Fietsbus, betalen een lager tarief.

Waarom de kilometerheffing of de tolheffing ’s nachts niet afschaffen? jacques vandermeiren topman antwerpse haven