Liesbeth Homans moet vooral op de Vlaamse winkel passen

Liesbeth Homans gaat de geschiedenis in als de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. Ze neemt het roer over op een uniek moment, want de periode van lopende zaken waarin de Vlaamse regering zit, dreigt lang te duren.

‘Ik ben niet voor quota en pleit altijd voor de beste vrouw of man op de juiste plaats. Maar ik moet als historica stiekem toegeven dat het mij iets doet de geschiedenisboeken in te gaan als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.’ Een fiere Liesbeth Homans (N-VA) legde gisteren de eed af als Vlaams minister-president en neemt de fakkel over van partijgenoot Geert Bourgeois, die naar het Europees Parlement vertrekt. Even dreigde de wissel in het gedrang te komen omdat Homans afgelopen weekend naar het ziekenhuis moest, maar uiteindelijk bleek alles in orde.

De eedaflegging van Homans als eerste vrouwelijke Vlaamse regeringsleider is symbolisch belangrijk, maar het ziet er naar uit dat het bij symboliek zal blijven. De Vlaamse regering is in lopende zaken. Homans moet vooral op de winkel passen. De regering komt tot 20 juli nog elke vrijdag bij elkaar voor een ministerraad, maar daar vallen vooral beslissingen die weinig politieke deining veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld over maatregelen die eerder al zijn goedgekeurd en na adviezen van bijvoorbeeld de Raad van State nog eens de revue passeren voor een groen licht. Daarover is net zoals bij vorige verkiezingen een gedragslijn goedgekeurd. Homans maakte dat tijdens haar eerste tv-interview als regeringsleider duidelijk. ‘Lopende zaken betekent ook voorzichtige zaken. Ik wil niet te veel voorafnames doen op de komende meerderheid.’

Spotlights

Toch zal de voormalige viceminister-presidente de komende maanden wat meer in de spotlights komen. Op de Vlaamse feestdag van 11 juli neemt de Vlaamse minister-president traditioneel de honneurs waar.

De stijl van Homans is anders dan die van Bourgeois. Ze zal het ambt wellicht op een wat andere manier invullen. Het zegt veel dat ze zich gisteren al meteen moest verantwoorden toen ze tijdens een fotoshoot vroeg om niet voor de ‘Belgische vod’ te gaan staan. Toen daar kritiek op kwam, wuifde ze het weg als een grapje.

Lopende zaken betekent ook voorzichtige zaken. Liesbeth Homans, Vlaams minister-president

De Vlaamse regering staat voor een precedent. Traditioneel worden de Vlaamse regeringen vóór de Vlaamse feestdag van 11 juli gevormd. De vorige keer, in 2014, was dat pas in de laatste week van juli omdat Open VLD zich nog op het laatste nippertje bij de N-VA en CD&V aansloot. Nu zal het langer duren. Maandag drukte Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) de pauzeknop in voor de Vlaamse formatiegesprekken. Hij wil eerst duidelijkheid over de federale onderhandelingen. De Wever wil van zijn toekomstige Vlaamse coalitiepartners garanties dat ze niet met de Parti Socialiste (PS) in zee gaan om een federale regering zonder de N-VA te vormen. Omdat de federale toestand zo onzeker is, besliste De Wever Vlaams een versnelling lager te schakelen. Hij werkt inhoudelijk verder met de verschillende partijen. Als de Vlaamse formatiegesprekken formeel starten, kunnen ze redelijk snel worden afgerond. Het ziet er echter naar uit dat de Vlaamse regering nog nooit zo lang in lopende zaken zal zijn als nu.

Begroting

Een Vlaamse regering die maandenlang in lopende zaken is, is uniek, maar stelt Vlaanderen niet voor grote problemen. De Vlaamse regering heeft in tegenstelling tot de federale een meerderheid in het parlement. Eventuele beslissingen kunnen zonder probleem groen licht krijgen in het Vlaams Parlement.

Grote hordes moeten normaal pas op het einde van de zomer worden genomen. Traditioneel moet vooral de nieuwe minister van Onderwijs na de Vlaamse regeringsvorming stevig doorwerken om zijn kabinet en communicatie rond te krijgen voor de start van het schooljaar. Op 1 september starten dit jaar enkele belangrijke onderwijshervormingen, zoals de modernisering van het secundair onderwijs, het duaal leren en de nieuwe eindtermen in het eerste middelbaar. ‘Die vernieuwingen zijn de voorbije jaren, maanden en weken voorbereid en komen niet in het gedrang nu de Vlaamse regering in lopende zaken is’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).