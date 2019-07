Liesbeth Homans ontslagen uit het ziekenhuis

Vlaams minister Liesbeth Homans is ontslagen uit het ziekenhuis. De N-VA’ster legt morgen de eed af als eerste vrouwelijke minister-president. Dat had eigenlijk vandaag moeten gebeuren, maar donderdag werd ze opgenomen met hartklachten.

In een tweet laat Homans weten dat ze na de laatste onderzoeken het ziekenhuis mocht verlaten. Homans liet de flauwe grappen op de sociale media niet aan haar hart komen: de artsen verzekeren dat haar hart nog wel even meekan.

Morgen vervangt Homans dus huidig minister-president Geert Bourgeois, die zijn zitje in het Europees Parlement opneemt. Daarmee levert de N-VA niet alleen de historische mijlpaal van eerste vrouwelijke Vlaamse minister-president, voor Homans betekent het ook een comeback in haar partij .

Meest logische kandidaat

Over de doorschuifoperatie was in de Vlaamse regering en bij de N-VA weinig discussie. Als viceminister-president was Homans de meest logische kandidaat. Dat de N-VA zo de eerste vrouwelijke regeringsleider in Vlaanderen levert, is meegenomen.