Liesbeth Homans opgenomen in ziekenhuis

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) is opgenomen in het ziekenhuis na hartklachten. Dat bevestigt haar woordvoerder.

Het is niet duidelijk hoelang Homans in het ziekenhuis moet blijven. De minister is donderdagochtend zelf naar de spoedafdeling gegaan omdat ze pijn in de borststreek voelde. Ze is opgenomen op de afdeling cardiologie en moet onderzoeken aan haar hart en longen ondergaan.