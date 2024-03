Liesbeth Homans roept na Pano deontologische commissie samen over Robrecht Bothuyne (CD&V)

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft meerdere klachten ontvangen over Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) na een Pano-uitzending over de overstromingen in de Denderstreek. Ze roept een deontologische commissie samen.

In de uitzending 'Slag in het water' van Pano (VRT) wordt gesteld dat Bothuyne, nationaal ondervoorzitter van CD&V, tussenbeide zou zijn gekomen in een vergunningsdossier van een projectontwikkelaar waarbij hij zelf betrokken is. Bothuyne bezit de helft van de aandelen van de projectontwikkelaar.

Pano verwijst naar een mail van Bothuyne waarin hij aan de stad Oudenaarde vraagt contact op te nemen met de leidend ambtenaar van het departement Omgeving. Die zou, na overleg met Bothuyne, bereid zijn het beroep tegen de vergunning te herevalueren en zelfs in te trekken. Het zou gaan om een aanvraag die een negatieve watertoets bevat. Bothuyne verstuurde de mail vanaf zijn e-mailadres van het Vlaams Parlement.

'Algemeen belang'

Homans ontving daarover meerdere klachten van burgers. Die hebben betrekking op artikel 5 van de deontologische code voor Vlaamse volksvertegenwoordigers. Dat artikel bepaalt dat volksvertegenwoordigers 'voorrang geven aan het algemeen belang boven particularistische belangen' en dat ze 'elke vorm van belangenvermenging vermijden'.

Eerder op de dag had Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan parlementsvoorzitter Homans al gevraagd om de parlementsleden te wijzen op de deontologische code en het voorkomen van belangenvermenging en misbruik van hun positie.

De oppositiepartij Vooruit heeft ook gevraagd om de deontologische commissie samen te roepen. 'Het is aan het parlement om dat verder te onderzoeken, en als er fouten zijn gemaakt welke consequenties dat moet hebben.' Ook bij Groen is er forse kritiek. 'Dit is een parlementslid onwaardig', luidt het.

Groen wijst erop dat Bothuyne als lid van de meerderheid de schadevergoeding voor eigenaars goedkeurde. 'Stel dat hij zijn percelen waarop hij niet mag bouwen nu ook nog kan laten aanduiden als open ruimte, dan kan hij zelf een beroep doen op die schadevergoeding. Zo doet hij aan dubbele zelfbediening: lobbyen bij ambtenaren om uitzonderingen voor zichzelf te bekomen én wetten maken waarmee hij zichzelf compenseert als het toch nog misgaat. Schaamteloos', meent Mieke Schauvliege.

'Foute insinuaties'

Bothuyne heeft in een bericht op Facebook gereageerd op de heisa. Hij verwijt de makers van Pano 'tendentieuze berichtgeving' en 'foute insinuaties'.

Elke burger heeft het recht om met een ambtenaar contact op te nemen. Robrecht Bothuyne CD&V-parlementslid

Volgens hem liggen de loten waarover het gaat helemaal niet in overstromingsgevoelig gebied. 'Het is een hellend terrein en de aangevraagde woningen liggen meters boven het laagste niveau. Dat kan perfect nagegaan worden op de overstromingskaarten van de Vlaamse overheid', stelt Bothuyne.

Hij zegt met de ambtenaar van het departement Omgeving alleen gesproken te hebben over de procedure, niet over het dossier. 'Elke burger heeft dat recht', klinkt het.