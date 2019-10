Limburg wint de Vlaamse regeringsonderhandelingen

Drie ministers, geen afschaffing van de provincies en extra geld. Limburg voelt zich een van de overwinnaars van het Vlaamse regeerakkoord.

Veel blije gezichten bij de Vlaamse meerderheidspartijen woensdag in het Vlaams Parlement, maar de Limburgers leken nog wat extra te stralen. Met Wouter Beke (CD&V), Lydia Peeters (Open VLD) en Zuhal Demir (N-VA) levert Limburg drie van de negen Vlaamse ministers. Minister-president Jan Jambon, geboren in Genk, wordt zelfs als een 'halve Limburger' beschouwd, waardoor de teller op 3,5 komt.

Dat de drie partijen elk een minister uit Limburg kiezen, is misschien toeval. Maar er is meer aan de hand. Limburg komt bijzonder goed uit de regeringsonderhandelingen. Bij het begin van de formatie hebben CD&V-voorzitter Wouter Beke en N-VA-onderhandelaarster Zuhal Demir samengezeten om de strategie voor hun provincie te bepalen.

100 miljoen

De resultaten zijn in het regeerakkoord terug te vinden. Waar nauwelijks budgetten in de tekst staan vermeld, is wel afgesproken dat de Vlaamse regering het kapitaal van de Limburgse Reconversiemaatschappij met 100 miljoen euro zal verhogen.

SALK2

Er komt bovendien een tweede 'Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat'. De Vlaamse regering zegt dat de eerste versie van dat plan Limburg heeft geholpen 'op veel parameters even goed te scoren als het Vlaams gemiddelde'. Er komt in 2020 een nieuw SALK, 'onder leiding van het provinciebestuur, maar met een blijvende betrokkenheid van de Vlaamse regering en een vertegenwoordiging van de Vlaamse minister-president of de minister van Economie/Werk in de (vernieuwde) Taskforce en van diens kabinetschef in het (eveneens vernieuwde) Directiecomité.'

UHasselt

Nog opmerkelijk is dat de Vlaamse regering de versnippering in de universitaire opleidingen wil tegengaan, maar over Universiteit Hasselt uitdrukkelijk iets anders zegt. UHasselt krijgt de toelating een bachelor Sociale Wetenschappen op te zetten, alsook een master in Materiomics (materialenleer), in Healthcare en Verpleeg- en Vroedkunde.

Provincies