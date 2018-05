Limburgse sp.a-schepen distantieert zich van Turkse extremisten

Sp.a-schepen Engin Özdemir ligt onder vuur voor zijn deelname aan een optocht van een omstreden Turkse organisatie in de Limburgse gemeente Heusden-Zolder.

De commotie begon met een internetfilmpje van een optocht van de 'Turkse Wolven', waarin schepen van feestelijkheden Özdemir prominent op de eerste rijen te zien is. In de optocht liepen kinderen mee in militaire uniformen, werden vlaggen met wolven mee gedragen en brachten aanwezigen de 'wolvengroet'. Die wordt gelinkt met MHP, de nationalistische en extreemrechtse partij die aanleunt bij de omstreden groepering 'Grijze Wolven'. De MHP zit in Turkije in de oppositie, maar werkt sinds de mislukte coup tegen president Erdogan samen met het regime.

Özdemir zou niet de enige aanwezige politicus zijn geweest. Volgens de krant Het Belang van Limburg waren ook Hilal Yalçin (CD&V), OCMW-voorzitter in Beringen, en Muhammet Oktay, schepen voor Groen in Houthalen-Helchteren, als toeschouwer aanwezig bij de optocht.

Kindsoldaten

De optocht botst op felle kritiek van de N-VA-staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir. 'Heusden-Zolder anno 2018. Turkse extreem-rechtse paramilitaire meeting met kindsoldaten in hoofdrol. Sp.a-schepen op de eerste rij. ‘Gewoon feestje’ volgens hem. Spijtig dat we de toespraken niet op band hebben', aldus Francken op Twitter. Francken legde opnieuw de discussie op tafel over de afschaffing van de dubbele nationaliteit, een maatregel die de N-VA wil invoeren.

Demir riep sp.a en CD&V op te treden tegen hun mandatarissen die dictators steunen. 'Niet één Turkse politicus durft openlijk te zeggen dat kinderen onder een fascistische vlag laten lopen in militaire uniformen, niet kan. Ze bibberen van angst om de democratie te verdedigen tegen de invloed van de Turkse dictatuur. CD&V en sp.a, deze stemmen zullen u meer kosten dan opbrengen. Op een dag zal de verdraagzaamheid ons zeer zuur opbreken. We moeten nu handelen.'

'Ottomaanse stoet'

Özdemir werd door sp.a Limburg op het matje geroepen. De schepen ontkent dat de optocht iets met de Grijze Wolven te maken heeft. 'Een wolf is voor een Turk symbolisch hetzelfde als de Vlaamse leeuw of de Waalse haan. Het kan dat er wolventekens gemaakt zijn, maar dit evenement was geen bijeenkomst van de grijze wolven. Het was een Ottomaanse stoet.'

'Het schepencollege heeft zijn toestemming gegeven voor deze optocht, waarna ik een uitnodiging kreeg voor het éénjarig bestaan van de organisatie. Als feestschepen zie ik het als mijn taak om bij zoveel mogelijk evenementen in mijn gemeente aanwezig te zijn. Ik ben schepen voor alle inwoners. Voor de duidelijkheid: als socialist distantieer ik mij volledig van het gedachtengoed van de Grijze Wolven.'

Limburgs sp.a-voorzitter Peter Vanvelthoven aanvaardt de uitleg. 'De schepen garandeert mij dat het evenement geen enkele relatie heeft met de Grijze Wolven. Nazicht van de statuten leert dat de organisatie tot doel heeft racisme en discriminatie te bestrijden, en activiteiten te organiseren om de integratie en participatie van de Turkse gemeenschap te bevorderen.'