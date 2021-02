Lippens maakte Knokke rijker, joeg vastgoedprijzen omhoog en hield belastingen laag

Lippens was razend populair in Knokke, en de deelgemeentes Heist, Westkapelle en Ramskapelle, waar zeker niet alle inwoners rijk zijn.

Het schepencollege van Knokke-Heist buigt zich zaterdag over het tijdperk na Leopold Lippens. Het oude koninkrijk brokkelt af tot een normale gemeente onder de aangeduide opvolger, Piet De Groote (54).

'Wegens het aantal voorkeurstemmen bij de verkiezingen in 2018 is het een no-brainer wie Lippens' opvolger wordt.' Publiek wil niemand het al zeggen, maar bronnen rond het gemeentebestuur laten weinig twijfel bestaan dat Piet De Groote zaterdag de vergadering als nieuwe burgemeester verlaat. Hij was als eerste schepen jaren Lippens' rechterhand en net als Lippens een partijloos lid van het lokale Gemeentebelangen (met ook Open VLD'ers en CD&V'ers). De Groote haalde in 2018 ver achter de ongenaakbare Lippens de meeste voorkeurstemmen (3.495).

Lippens heeft en petit comité - op een zeldzaam moment dat opvolging door zijn hoofd ging - De Groote aangeduid als zijn opvolger. Maar een overdrachtsdatum vastleggen ging hem te ver. Hij bleef de onbetwiste bovenbaas.

Scheldtirades en bakken humor

Een cruciale vraag blijft onbeantwoord. Lippens was razend populair in Knokke, en de deelgemeentes Heist, Westkapelle en Ramskapelle, waar zeker niet alle inwoners rijk zijn. Hoe kon een man met het imago van een leenheer met horigen uit het ancien régime zo floreren in een 21ste-eeuwse democratie?

Insiders schetsen het beeld van een man die besliste wie lid mocht worden van de Royal Zoute Golf Club - de legende wil dat Lippens ministers hun aanvraag durfde te weigeren - maar evengoed op café in de clinch ging met lokale rouwdouwers uit de haven van Zeebrugge. 'Scheldtirades wist hij te ontmijnen met bakken humor', zegt een gemeenteraadslid. 'Het klopt niet dat het alleen zijn weg of de snelweg was. Hij had ook een goede band met de oppositie. Die is er amper, maar hij liet ze wel aan het woord.'

Schermvullende weergave

Lippens was niet vies van een vleugje 'ik tegen die wereldvreemde mannen uit Brussel'. Dat gaat er in West-Vlaanderen altijd goed in. In de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018 brulde hij luid over de plannen voor een proefeiland voor de kust van Knokke. Bij thuiskomst na een werkbezoek met ministers aan een windpark op zee toeterde Lippens lokaal dat hij van bovenaf opgelegde vervuiling van het kustaanzicht niet zou tolereren. Om vervolgens bij Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) de deur plat te lopen voor de aanleg van de snelweg A11 die Antwerpen via Brugge met Knokke moest verbinden. Na een jarenlange processie van Echternach was het hem in 2017 gelukt.

Net als Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke, had Lippens nationaal de perceptie van een brulboei met even controversiële als snedige quotes. Niet toevallig floreerden ze beiden aan de kust, waar het wemelt van de middenstanders met een bulldozermentaliteit.

Hij had ook een goede band met de oppositie. Die is er amper, maar hij liet ze wel aan het woord. Lid Knokse meerderheid

Antwoord in de cijfers

Anekdotes over het succesrecept Lippens te over, maar misschien zit het antwoord in de cijfers. Lippens maakte de Knokkenaren rijker, joeg de waarde van hun vastgoed de lucht in en hield de belastingen laag. Knokke is vandaag een van de rijkste gemeenten van het land. Het gemiddeld netto belastbaar inkomen steeg er de voorbije kwarteeuw een stuk sneller (+76 procent) dan het Belgische gemiddelde (+50 procent).

De prijs van een appartement steeg in België sinds 1973 van 21.000 naar 227.000 euro. In Knokke ging het van bijna 30.000 naar 600.000 euro. Voor villa's ging de gemiddelde prijs in ons land van 52.000 naar 363.000 euro. In Knokke ging het van 54.000 euro naar 1,3 miljoen euro. 'De simpele waarheid is dat iedereen in Knokke, van gemiddeld tot rijk, mee profiteerde van de veertig vette jaren onder Leopold Lippens', zegt een lid van de meerderheid.

1,3 miljoen euro Prijs villa in Knokke Voor villa's ging de gemiddelde prijs in ons land in 45 jaar van 52.000 naar 363.000 euro. In Knokke ging het van 54.000 naar 1,3 miljoen euro.

Het Knokse fiscale regime gaf hem extra munitie om te tonen dat de rijke inwijkelingen geen voorrang kregen. Knokke heft samen met De Panne en Koksijde geen gemeentebelastingen. Het gemiddelde Belgische tarief - gemeenten heffen opcentiemen boven op de federale lasten op inkomen - is 7,5 procent. Knokse tweedeverblijvers begonnen tal van procedures wegens discriminatie omdat zij wel taks moeten betalen. Een argument waar Lippens altijd doof voor bleef, zeggen zijn medestanders.

De politiek-zakelijke verstrengeling van de NV Lippens lijkt voorbij in Knokke. De soft power blijft verankerd via Compagnie Het Zoute, de grootgrondbezitter die voor 70 procent in handen van de familie is.

Politieke klad­de­ra­datsch

Politieke opvolgers lijken niet klaar te staan. Zijn zoon en kunstfotograaf Valéry - geboren in dezelfde periode als het aantreden van de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing - noch zijn dochters Julie en Justine hebben politieke ambities. In Knokse kringen wordt gevreesd dat mogelijk een politieke klad­de­ra­datsch volgt. 'Lippens was Knokke, Knokke was Lippens. Hij was de lijm van de coalitie. Het valt niet uit te sluiten dat een politieke herverkaveling volgt.'

Het rimpeleffect van Lippens' tijdperk zal nog jaren ver te voelen zijn. Heist is momenteel een open werf, een nieuw casino en een jeugdcentrum staan in de steigers. 'Er ligt nog 20 tot 30 jaar werk op de plank dat hij in gang zette', aldus een coalitiepartner.