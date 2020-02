Lokale bedrijven betalen vooral taks op machines en reclame

Bedrijven betalen in Vlaanderen een miljard euro aan lokale belastingen. Een kwart gaat naar taksen op drijfkracht, reclame en lokale activiteiten.

Wie dit weekend in Aalst rondwandelt en niet door de ogen van een carnavalist maar door die van een fiscalist naar de stad kijkt, ziet overal kleine, lokale belastingen. De stad puurde vorig jaar 260.000 euro inkomsten uit reclameborden en 450.000 euro uit reclamefolders. De marktkramers betaalden 240.000 euro voor het gebruik van de pleinen, de horeca-uitbaters legden 125.500 euro neer om een terras uit te baten. Nachtwinkels betaalden 25.000 euro, taxi’s 7.250 euro en gokkantoren 2.230 euro.

De cijfers blijken uit het antwoord van de Vlaamse regering op een vraag van parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). Hij klaagt de 'wildgroei' aan van kleine 'pestbelastingen' op ondernemingen. Die zijn volgens hem niet meer van deze tijd. Hij roept op 'nutteloze' lokale belastingen op ondernemers in heel Vlaanderen af te schaffen.

Moeilijk huwelijk

Gemeenten en bedrijfsbelastingen zijn al jaren een moeilijk huwelijk. Lokale besturen kunnen iedereen met een onroerend vermogen belasten via de opcentiemen onroerende voorheffing en alle inwoners op hun inkomen via de aanvullende personenbelasting. Maar er bestaat geen equivalent van dat laatste voor bedrijven: er is niet zoiets als een lokale vennootschapsbelasting.

'De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft geen standpunt over de reden daarvoor', zegt woordvoerster Nathalie Debast. 'Er zijn voor- en nadelen. De voordelen zijn extra inkomsten, die wellicht met minder administratieve inspanningen worden geïnd. Maar je inkomsten worden wel conjunctuurgevoeliger, er zijn weinig Europese voorbeelden en er is veel juridische onzekerheid. Hoe belast je dan vestigingen die niet de hoofdzetel zijn?'

Gemeenten belasten bedrijven bijgevolg via een reeks kleinere belastingen. Ondernemingen betalen onroerende voorheffing op hun fabrieken, kantoren en terreinen. Ze betalen leegstandsheffing als de gebouwen leeg staan en belasting op drijfkracht als ze machines huisvesten. Ook betalen ze lokale verkeersbelastingen en heffingen op reclameborden, -verlichting en -folders.

Alles samen betaalden bedrijven in het Vlaams Gewest vorig jaar 1,07 miljard euro aan lokale belastingen. Dat is 7 procent minder dan in 2015. Bijna 80 procent van dat bedrag komt van de onroerende voorheffing.

Industrie als inkomstenbron

De cijfers die Maurits Vande Reyde opvroeg, laten ook toe de herkomst van die kleine, lokale belastingen te bekijken. De hoofdbrok komt van de industrie, blijkt. Vlaamse bedrijven betaalden vorig jaar 91 miljoen euro belastingen op drijfkracht, wat fiscaal jargon is voor machines.

De grote havensteden halen de meeste inkomsten uit die drijfkracht: Antwerpen 25,7 miljoen euro en Gent 13,8 miljoen. Ook in Aalst is het met 2 miljoen euro de belangrijkste lokale inkomstenbron. Nochtans is de belasting op de terugweg, leren cijfers van de VVSG: 18 gemeenten hebben ze deze legislatuur afgeschaft, wat neerkomt op een daling met een kwart.

Met 46 miljoen euro vormt reclame een tweede belangrijke bron van inkomsten. Gemeenten belasten onder meer folders, borden en verlichtingen. Tien Vlaamse gemeenten belasten voertuigen met reclame, 21 andere heffen taksen op privéwegwijzers voor in totaal zowat 35.000 euro.