Lokale besturen waakzaam voor coronaprotest

Op sociale media doen oproepen de ronde om komend weekend te protesteren tegen de coronamaatregelen. De lokale besturen en de federale overheid zijn op hun hoede om taferelen zoals in Nederland te vermijden.

'Hé Maasmechelen, we gaan beginnen!', spuwt een jongere met kap op het hoofd naar de camera. Vervolgens gooit hij een molotovcocktail naar het huis van Georges Lenssen, de oud-burgemeester van de Limburgse gemeente. De jongen uit het filmpje werd intussen geïdentificeerd door de politie.

Het is slechts een van de vele druk gedeelde berichten die de jongste dagen op sociale media circuleren. De toon ervan varieert sterk, de inhoud niet. Allemaal roepen ze op komend weekend de straat op te komen om - in navolging van de demonstraties in Nederland - te protesteren tegen het coronabeleid. In onder meer Turnhout barricadeerde een caféuitbater zijn zaak al uit vrees voor vernielingen.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) monitort de federale politie de sociale media nauwgezet. 'Dat een kleine groep relschoppers de eerlijke gevoelens misbruikt van wie op zijn tandvlees zit, zal ik nooit aanvaarden', zei Verlinden in de Kamer. 'De oproep tot chaos en vernielingen is een oproep tot het beschadigen van onze samenleving. We staan in nauw contact met de lokale besturen, die indien nodig een beroep kunnen doen op de federale politie.'

Recht op betogen

Verlinden benadrukt tegelijk het belang van het recht op betogen, met respect voor de coronamaatregelen. Organisatoren kunnen een protestaanvraag indienen bij de burgemeesters, die vervolgens in samenspraak met de politiekorpsen een risicoanalyse maken en beslissen of het protest al dan niet kan doorgaan. Volgens het huidige ministerieel besluit kunnen maximaal 100 personen deelnemen en moeten de sociale afstand en de mondmaskerplicht gegarandeerd worden.

Voorts liet Verlinden verstaan dat het antiterreurorgaan OCAD 'het dreigingsniveau permanent evalueert'. Ook het crisiscentrum houdt de situatie in de gaten en stelde een overzicht op van mogelijke manifestaties. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt 'alle vertrouwen te hebben in de lokale besturen'. 'Wie misbruik maakt van de situatie om rel te schoppen en de boel kort en klein te slaan, wordt vervolgd en gestraft.'

We zijn op alles voorbereid. Raf Terwingen Burgemeester Maasmechelen

Vrezen de lokale besturen dat de situatie uit de hand loopt? 'We zijn in ieder geval op alles voorbereid', zegt de burgemeester van Maasmechelen, Raf Terwingen (CD&V). 'Officiële aanvragen voor protesten zijn er niet, maar we volgen wel de berichten op sociale media op. We hebben ook steun gevraagd aan de federale politie, in de vorm van manschappen en waterkanonnen. De omgeving waar de protesten kunnen plaatsvinden, is geanalyseerd en mogelijk gevaarlijke elementen zijn weggehaald.'