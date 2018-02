Lonen leraars stijgen met 1,1 procent

De vakbonden hadden in juli hun eisenbundel hiervoor op tafel gelegd. De bonden zetten daarin in op een loonsverhoging, omdat de laatste lineaire loonsverhoging al dateert van 2003 . Toen stegen de lonen met 2 procent.

Het is de bedoeling de onderwijslonen gelijke tred te laten houden met die in de privésector en zo de job van leraar aantrekkelijker te maken.

Steun voor starters

'Met dit voorakkoord over een nieuwe CAO realiseren we niet alleen de noodzakelijke koopkrachtmaatregelen om een job in onderwijs marktconform te houden, maar maken we meteen ook de doelstellingen van het loopbaanpact voor starters en tijdelijke leerkrachten waar', aldus Crevits.