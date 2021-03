Luc Bertrand: 'Het is zeer jammer voor een mooie figuur zoals El Kaouakibi'

'Het is zeer jammer dat een mooie figuur zoals Sihame El Kaouakibi op deze manier in de pers komt. Dat doet pijn', zegt Luc Bertrand, de voorzitter van de holding Ackermans & van Haaren. Die steunde El Kaouakibi's vennootschap WannaWork.

Sihame El Kaouakibi mocht in september 2017 in 'Het journaal' op Eén uitpakken met haar nieuwe ‘jobplatform’ WannaWork. Dat zou de werkzoekende, jonge internetgeneratie op een vernieuwende manier in contact brengen met werkgevers, luidde het. Werkzoekenden zouden de kans krijgen hun potentieel op een andere manier te tonen dan via het klassieke cv of LinkedIn-profiel. Een groep van 100 jongeren had het platform uitgetest en het kreeg al de steun van zes bedrijven, waaronder Bpost, Brussels Airport, Coca-Cola en Telenet.

Ik hoop dat het niet waar is wat nu verschijnt over Sihame El Kaouakibi. We zullen wachten tot de rechtbank zich hierover uitspreekt. Luc Bertrand Voorzitter van Ackermans & van Haaren

El Kaouakibi had de vennootschap WannaWork een jaar eerder, in december 2016, opgericht samen met een zakenpartner. De financiering kwam van verschillende zwaargewichten uit het bedrijfsleven, zoals Françoise Chombar (Melexis), Thomas Leysen (KBC), Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren) en Paul Parein (Pronails). Zij leverden een startkapitaal van zo’n half miljoen euro.

Maar in het ophefmakende verslag dat de voorlopige bewindvoerster van de vzw Let’s Go Urban deze week aan de ondernemingsrechtbank bezorgde, stond ook te lezen dat het kapitaal van de captains of industry zou zijn doorgesluisd naar een andere vennootschap van El Kaouakibi, Point Urbain. Dat is de vennootschap achter haar evenementenproject JJ House in het voormalige Jacob Jordaenshuis, die begin maart failliet is verklaard. ‘Eerder dan dat kapitaal te gebruiken voor deze ondersteuning (voor kansarme jongeren op de arbeidsmarkt, red.) werd 475.000 euro uitgeleend aan Point Urbain, zoals blijkt uit de balans die is neergelegd bij de aanvraag van het faillissement van Point Urbain.’

De voorlopig bewindvoerster hekelt dat ‘het afwenden van die middelen’ voor El Kaouakibi's andere vennootschap Point Urbain ertoe leidde dat de vzw Let’s Go Urban moest betalen voor steun van WannaWork.

‘Dat was inderdaad een van de projecten in het Antwerpse die Ackermans & van Haaren steunde. Dit kon jonge mensen aan een job helpen, dat was onze bedoeling’, reageert Luc Bertrand, de voorzitter van Ackermans & van Haaren. ‘Het is zeer jammer dat een mooie figuur zoals Sihame El Kaouakibi op deze manier in de pers aan bod komt. Dat doet pijn. Het is zeer pijnlijk voor wat ze deed om jonge mensen te motiveren. Ik hoop dat het niet waar is. We zullen wachten tot de rechtbank zich hierover uitspreekt.’

Al drie keer is onze afspraak met El Kaouakibi en haar advocaten niet doorgegaan, maar op 7 april zou er eindelijk een overleg plaatsvinden. Philippe Termote Curator van Point Urbain

Maar wat is dan precies gebeurd met het half miljoen euro uit de bedrijfswereld? In tegenstelling tot de gedetailleerde beschrijvingen van de 450.000 euro (subsidie)gelden die wegvloeiden bij Let’s Go Urban naar El Kaouakibi's vennootschappen, is de voorlopig bewindvoerster in haar verslag heel kort en zeker niet gedetailleerd over de 475.000 euro die de captains of industry in WannaWork pompten. El Kaouakibi nam al in november 2019 ontslag als medezaakvoerster van WannaWork.