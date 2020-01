Luc Van den Brande blijft nog twee jaar voorzitter VRT

De Vlaamse regering houdt Luc Van den Brande (CD&V) nog eens twee jaar langer op post als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Dat vernam De Tijd.

De topministers van de Vlaamse regering staan voor een grote politieke benoemingspuzzel, waarvoor lange lijsten circuleren op de kabinetten. Het gaat om heel wat raden van bestuur van Vlaamse overheidsinstellingen en intercommunales die vernieuwd moeten worden.

De kans is klein dat vrijdag een allesomvattend akkoord over de benoemingen wordt bereikt.

De zichtbaarste posten zijn die bij de openbare omroep VRT, de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB en de beheerder van het Oosterweelproject Lantis (BAM).

Vrijdag wil de Vlaamse regering de verdeling van de topposten tegen het licht houden. De kans is klein dat een allesomvattend akkoord wordt bereikt. Maar met de VRT kan niet worden gewacht. De nieuwe raad van bestuur moet uiterlijk tegen maandag bekend zijn.

Vlaams Belang

De raad van bestuur van de openbare omroep moet worden herschikt volgens de politieke krachtsverhoudingen na de verkiezingen van 26 mei. De raad van bestuur bestaat nu uit vier N-VA’ers, drie CD&V’ers, onder wie voorzitter Luc Van den Brande, twee Open VLD’ers, twee sp.a’ers en één lid van Groen.

De N-VA en het Vlaams Belang krijgen samen de helft van de twaalf bestuurszitjes in handen.

In de nieuwe raad van bestuur krijgt het Vlaams Belang twee zitjes, ten koste van CD&V en sp.a. Meteen krijgen de N-VA en het Vlaams Belang samen de helft van de twaalf bestuurszitjes in handen, wat bij de openbare omroep tot nervositeit leidt.

Niet het minst omdat de hernieuwing van de raad van bestuur samenvalt met een open oorlog aan de top van de VRT. Maandag moet Fabiaan Van Vrekhem, die de raad van bestuur heeft aangesteld als bemiddelaar, verslag uitbrengen. Zijn poging om de rel tussen CEO Paul Lembrechts en zijn officieuze nummer twee Peter Claes te ontzenuwen, lijkt weinig zoden aan de dijk te hebben gezet.

Oude rot

Om dat explosieve dossier in goede banen te leiden zonder dat het in politiek vaarwater komt, wordt gerekend op oude rot Van den Brande (74). ‘We willen als Vlaamse regering ver weg blijven van het conflict aan de top van VRT’, klinkt het in regeringskringen. Daarom is overeengekomen dat Van den Brande er nog eens twee jaar mag bijdoen als voorzitter van de raad van bestuur. Op die voorzittersstoel maakt de N-VA geen aanspraak.

De kans is klein dat CD&V nog een andere grote post kan binnenhalen.

Dat neemt niet weg dat de Vlaamse regering het dossier toch op haar bord krijgt als beslist moet worden over een exit van CEO Paul Lembrechts, zoals verwacht wordt.

Van den Brande, die in de nieuwe raad van bestuur een doorslaggevende stem krijgt, wilde zelf ver­lengingen spelen om mee te onderhandelen over een nieuwe beheersovereenkomst en werk te maken van de besparingen bij de openbare omroep.

Dalle

De keuze van CD&V om Van den Brande langer op post te houden, zodat minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) er in dit heikele dossier niet alleen voor staat, wordt wel in rekening gebracht bij de verdeling van de andere grote voorzittersfuncties. De kans is klein dat CD&V nog een andere grote post kan binnenhalen.