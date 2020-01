Ludo Van Campenhout stopt per direct als schepen

De reden voor het gedwongen afscheid is de zware drankverslaving waar Van Campenhout al tien jaar mee kampt. ‘Hij krijgt zijn ziekte niet onder controle’, zegt de Antwerpse N-VA-voorzitter Fons Duchateau. ‘Deze week wijzen we de nieuwe schepen aan.’

Van Campenhout is al 17 jaar schepen. Tot 2010 was hij van liberale signatuur. Hij zetelde ook meer dan tien jaar voor de VLD in de Kamer. In 2011 maakte hij de overstap naar de N-VA, waarvoor hij sinds 2014 in het Vlaams Parlement zetelde. In 2019 stond hij op de Kamerlijst, maar hij werd niet meer verkozen.