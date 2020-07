M/V van de week: Cathy Berx

Een bolleboos met een rugzak, dat is de Antwerpse gouverneur Cathy Berx ten voeten uit.

‘Wie deze maatregelen graag neemt, is niet geschikt voor deze functie. Wie deze maatregelen niet neemt als het absoluut noodzakelijk is, is dat evenmin.’ Zo kondigde gouverneur Cathy Berx (51) deze week de draconische maatregelen aan waarmee de provincie Antwerpen de komende vier weken de strijd tegen de onrustwekkende stijging van het aantal coronabesmettingen aangaat.

Een bolleboos met een rugzak, dat is Cathy Berx. In de rugzak zitten steevast haar laptop, iPad, hopen dossiers, nu ook mondmaskers, een boek en meestal ook The New York Times. Met haar beslissing om voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een avondklok in te stellen in Antwerpen haalde ze zelf die krant. Dat heeft ze opgemerkt, al had ze het te druk om de andere media door te nemen.

Gezondheid is een prioriteit. Sinds haar 18de eet ze geen vlees, sinds haar 16de mijdt ze toegevoegde suikers. Alcohol drinkt ze nooit.

Ze schoot meteen in actie toen vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) haar een e-mail doorspeelde van huisarts Stefan Morreel, waarin die waarschuwde dat de artsen overspoeld werden. Crisismanagement is haar op het lijf geschreven. En gezondheid is een prioriteit. Sinds haar 18de eet ze geen vlees, sinds haar 16de mijdt ze toegevoegde suikers. Alcohol drinkt ze nooit.

Niet te stoppen

Toen ze op de Veiligheidsraad maandag van premier Sophie Wilmès (MR) het verwijt kreeg dat in Antwerpen te laks is opgetreden, schakelde ze een versnelling hoger. Daarbij rolde ze over de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever (N-VA), heen. Tegen zijn advies in voerde ze een algemene mondmaskerplicht in, waar ze op moest terugkomen voor wie intensief sport. Als de juriste in haar naar boven komt en ze doet wat ze denkt te moeten doen, is ze niet te stoppen.

Om een wig te te drijven tussen Berx en De Wever moet je al van ver komen.

Maar om een wig te te drijven tussen Berx en De Wever moet je al van ver komen. Daarvoor kennen ze elkaar te goed en waarderen ze elkaar te sterk. ‘Ik heb hem ooit de HBO-reeks ‘Rome’ gegeven. En ik heb hem als eerste het boek ‘Leven aan de onderkant’ van Theodore Dalrymple aangeraden’, zei Berx in De Morgen. ‘Haar geheugen hapert’, zegt De Wever, ‘Ik heb haar ‘Rome’ aanbevolen, en zij heeft me op Dalrymple gewezen. Berx en ik gaan ver terug en ik heb het echt voor haar.’

Zoontje

Toen Berx in 2004 in volle kiescampagne in de allerlaatste dagen van haar zwangerschap haar kindje verloor, hebben ze daar samen om gehuild. Bij de leden van haar gezin vermeldt Berx nog altijd de naam van het zoontje dat ze toen verloor. Toch ging ze, tot haar eigen verbazing, snel weer aan het werk. ‘Ik aanvaard sterk dat de dingen lopen zoals ze lopen. Zelfs het verlies van mijn zoontje accepteer ik, omdat ik weet dat het niet zinloos is. Ik heb nogal snel oog voor dingen die goed zijn en waar ik dankbaar voor kan zijn’, zei ze toen.

Berx is doctor in de rechten, maar wilde het liefst Germaanse studeren, want dan kon ze zich haar hele leven verdiepen in haar grote passie, de literatuur. ‘Maar mijn ouders vonden: boeken lezen kan je je hele leven. Leer iets waar je concreet iets mee bent.’ Ze promoveerde op de rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid. Ironisch genoeg een punt van kritiek op haar optreden nu.

Partijvoorzitter

Als ondervoorzitter van CD&V, samen met de toen nog vrij onbekende Wouter Beke, was ze de rijzende ster bij de christendemocraten. Even zag het ernaar uit dat ze partijvoorzitter zou worden, maar uiteindelijk koos ze na een telefoontje van Jean-Luc Dehaene voor het gouverneurschap. ‘Hij zei: ‘Cathy, dat aanbod kan je niet weigeren.’’