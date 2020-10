'Maatregelen moeten mogelijk maken dat scholen open blijven'

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moeten de nieuwe maatregelen het mogelijk maken dat de scholen open blijven. Ondertussen richten de experts steeds meer hun pijlen op het hoger onderwijs. Weyts kondigt aan dat dat volledig naar code oranje overstapt.

'De maatregelen moeten het mogelijk maken dat onze scholen open blijven', tweette Weyts vrijdagavond. 'Zo komt men tegemoet aan de oproep die we met het onderwijsveld woensdag lanceerden. Geef nu voorrang aan onze kinderen, onze leerkrachten, onze scholen.' Woensdag werd beslist voorlopig niets te veranderen en de scholen in code geel te laten, tenzij bij lokale afwijkingen.

Het is niet de vraag of studenten een rol spelen bij het aanzwengelen van de epidemie. Daar bestaat gewoon een consensus over onder ons. Erika Vlieghe Infectiologe

Er waren plannen om code oranje aan te passen, zodat ook dan alle leerlingen voltijds naar school kunnen blijven gaan, mits praktische verstrengingen. Maar de vakbonden wilden eerst afwachten of het Overlegcomité vrijdag zwaar genoeg zou ingrijpen. 'Als beslist wordt dat iedereen thuis moet werken en de mobiliteit in de samenleving vermindert, kunnen we misschien meer dan de helft van de leerlingen op school toelaten', zei Nancy Libert, algemeen secreatris van de socialistische onderwijsvakbond ACOD.

Weyts acht de nieuwe maatregelen, waaronder het sluiten van de horeca en het verplichten van telewerk, dus voldoende om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. De ACOD wenst voorlopig niet te reageren en wacht het sociaal overleg van maandag af.

Feestende studenten

Weyts kondigt ook aan dat het hoger onderwijs volledig overstapt naar code oranje. Aula's mogen dan nog maar met een vijfde gevuld zijn. Dat was in de praktijk eigenlijk al het geval, aangezien alle universiteiten en het merendeel van de hogescholen de stap reeds hadden gemaakt. Weyts roept op om vooral oog te hebben voor eerstejaars en hen zoveel mogelijk contactonderwijs aan te bieden zodat zij niet vereenzamen en een netwerk kunnen opbouwen. De UGent kondigde donderdag als eerste hogeronderwijsinstelling aan naar code rood over te stappen, wat neerkomt op bijna volledig afstandsonderwijs.

In 'Terzake' hadden de experten Erika Vlieghe en Geert Molenberghs het over de rol van studenten in de opstoot van het virus. 'Er is heel veel evidentie dat studenten feesten', zei Molenberghs. 'Dat is ook normaal. Maar vaak hebben zij ook contacten met hun kotbaas, die misschien al wat ouder is, en in het weekend gaan ze terug naar hun ouders. Op die manier verspreidt het virus zich in de algemene populatie.' Hij verwijst naar de snelle verspreiding in Wallonië, waar het academiejaar wat vroeger is begonnen dan in Vlaanderen.

Het volledig online maken van het onderwijs is een pijnlijke stap en daarbij zijn er altijd verliezers. Dat zijn maatschappelijke afwegingen die in balans moeten liggen met elkaar. Erika Vlieghe Infectiologe

'Het is niet de vraag of studenten een rol spelen bij het aanzwengelen van de epidemie. Daar bestaat gewoon een consensus over onder ons', vulde Vlieghe aan. 'Maar het volledig online maken van het onderwijs is een pijnlijke stap en daarbij zijn er altijd verliezers. Het is een afweging. Wat verlies je als je maximaal online gaat? Wat gaan we doen met de eerstejaars? Met de practica? Daar moet je maatschappelijke keuzes maken over wie wel op afstand les kan volgen en voor wie dat heel moeilijk is.'