Malaise bij Ivago doet klanten naar private concurrent vluchten

Renewi, een privéconcurrent van Ivago in Gent, heeft door de staking van de vuilnismannen klanten gewonnen. ‘In situaties als deze krijgen we dubbel zoveel aanvragen’, zegt woordvoerder Jan Castelain.

De staking bij de Gentse afvalintercommunale Ivago werd gisteren na drie dagen beëindigd. Dat gebeurde nadat waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a) het personeel had opgevorderd. Maar zover is het niet gekomen. De vakbonden gingen akkoord met een reeks voorstellen van de directie en de ophaling ging onmiddellijk van start.

De onvrede in Gent is groot, vooral omdat het niet de eerste staking is. Horeca-uitbaters zijn het beu en zoeken alternatieven. Renewi, een private concurrent van Ivago, zegt dat het de afgelopen dagen een duidelijke stijging van het aantal aanvragen heeft vastgesteld. ‘Klanten die een professionele activiteit uitoefenen, willen er niet bij stilstaan of hun afval effectief zal worden opgehaald. Dat moet een evidentie zijn’, zegt Castelain. Het bedrijf geeft aan dat het in situaties als deze een verdubbeling van het aantal aanvragen vaststelt.

Renewi is een fusiebedrijf tussen het Nederlandse afvalbedrijf Van Gansewinkel en het Britse beursgenoteerde Shanks. Het is steeds actiever in het Gentse.

Steven Van Vooren, de uitbater van het Carlton Hotel in Gent, besloot in 2015 na een staking van acht dagen al om de overstap van Ivago naar Renewi te maken. ‘Ik heb toen aan Ivago laten weten dat ik het beu was. Ik heb me mijn overstap nog geen moment beklaagd’, zegt hij. ‘Wij zijn een hotel en we kunnen ons geen staking van een paar dagen veroorloven. Dan blijven de vuilniszakken buiten staan.’ Bovendien was Renewi niet duurder dan Ivago, zegt Van Vooren.

‘Ik verwacht dat er na deze staking nog horeca-uitbaters Ivago de rug toekeren. Je kan niet geloven wat de impact van zo’n staking op de binnenstad is. Mensen klagen dat ze op restaurant naast de stank van vuilniszakken moeten zitten. Dat is pijnlijk voor Gent.’

Overuren

Gisteren werd het personeel van Ivago gevraagd overuren te draaien om het opgestapelde huisvuil, glas en karton in te zamelen. Zowat 120 personeelsleden werden ingezet. Er werd prioriteit gegeven aan het toeristisch stadscentrum, omdat de resten van huisvuil een risico vormden voor de volksgezondheid.

Maandag legde het personeel van Ivago spontaan het werk neer. Ze klaagden over de hoge werkdruk, een gebrek aan respect van de directie en een gebrekkige regeling bij hoge temperaturen.

Na drie dagen onderhandelen kwam een tekst met voorstellen op tafel. In de nieuwe hitteregeling krijgen zo goed als alle zware beroepen bij Ivago een uur hitterust, die ingaat als om 6.00 uur ’s ochtends temperaturen van 30 graden worden voorspeld.