Marc Coucke krijgt spuitje tegen coronavirus

De bekende ondernemer Marc Coucke behoort tot het ruim half miljoen Vlamingen dat is ingeënt tegen het coronavirus. In de Vlaamse databank staat hij nog geregistreerd als apotheker, de job aan het begin van zijn carrière.

'Ikzelf kreeg de invitatiebrief om vandaag te gaan. Met vertrouwen gevaccineerd (AstraZeneca). Hopelijk iedereen zo snel mogelijk, zodat het normale leven herpakt. Het is een wedren tussen het virus en de vaccinaties, om ter rapst. PS organisatie ter plaatse was top.' Via zijn favoriete spreekbuis Twitter - foto van het spuitje in zijn arm erbij - maakte de tot entertainmentondernemer vervelde ex-farmabaas Marc Coucke wereldkundig dat hij tot het rijk der gevaccineerden behoort.

Dat is enigszins opmerkelijk. De Vlaamse vaccinatiecentra zijn de voorbije week begonnen met het inenten van de oudste mensen die nog thuis wonen. De bejaarden in de rusthuizen en serviceflats zijn intussen zo goed als allemaal ingeënt met het Pfizer-vaccin. Piep is Coucke niet meer, maar hij is evenmin stok. In de vaccinatiecentra passeren momenteel mensen als koning Albert (86) en koningin Paola (83), niet mensen met de leeftijd van Coucke (56).

Zoals gebruikelijk op Twitter kreeg Coucke kritiek. Er was wat wrevel omdat Coucke al gevaccineerd is, terwijl bejaarden in de omgeving van de Twitter-critici nog wachten op hun spuitje.