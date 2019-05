Marc Leemans (ACV): 'Kiezer wil geen rechtser beleid'

'Omdat ze een beleid voerde dat niet rechtvaardig was en bijgevolg op weinig draagvlak kon rekenen. De indexsprong, het pensioengeknoei, de besparingen in de sociale zekerheid, de loonwet vol sjoemelsoftware, het onwerkbaar werk, de scheefgetrokken fiscaliteit, oplopende facturen, de patronale gunstpolitiek, ...'

Gisteren haalde ook CM-voorzitter Luc Van Gorp naar aanleiding van Rerum Novarum al uit naar de politiek. 'Nooit eerder heeft de politiek de mens zo opgedeeld in 'wij' en 'zij'. We worden opgefokt om ergens tegen te zijn. Als je bij 'wij' hoort, is er geen probleem. Als je bij 'zij' hoort, is er geen toekomst. Heel wat politici vertrappelen elkaar om de mens uit te spelen als was hij een object waar je alles mee kan doen. De politiek is ziek, heel erg ziek.'