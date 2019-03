‘Markt voor zonnepanelen kan in elkaar zakken'

‘Nu morrelen aan de tarifering voor bestaande eigenaars van zonnepanelen is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in duurzame energie', waarschuwt de sectorfederatie van de Vlaamse groene-energiebedrijven.

Vertrouwen niet afbreken

Volgens Bram Claeys kan het standpunt van de VREG de markt voor zonnepanelen in elkaar laten zakken. ‘De afgelopen 3 tot 4 jaar hebben we de markt weer zien aantrekken,’ zegt hij. ‘Die tendens was gestoeld op een mooi rendement waar de terugdraaiende teller een rol in speelt. Dat er in de toekomst een nieuwe tarifering komt, dat kan ik begrijpen. Mensen die nadien instappen weten dan waar ze aan toe zijn. Maar laten we het vertrouwen nu niet opnieuw afbreken.’