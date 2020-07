Marokkaanse moskeeën sluiten tijdelijk de deuren

Dat werd zondag beslist op een vergadering van de Federatie van Marokkaanse moskeeën in Vilvoorde, bericht VTM Nieuws. Aanleiding is de coronapandemie. Volgende week is het Offerfeest en dan komen traditioneel veel mensen samen.

'Vandaag is het moment gekomen om zorg te dragen voor elkaar, solidair te zijn met elkaar en alles te doen om de cijfers naar beneden te krijgen', verklaart Mohamed Achaibi op VTM.

Ook viroloog Marc Van Ranst was zondag aanwezig op de vergadering van de Federatie en juicht de beslissing toe.

Andere gebedshuizen blijven voorlopig wel open.