'Masker is vervelend, maar school sluiten leidt tot pak meer leervertraging'

Niemand staat te springen om de herinvoering van het mondmasker in het vijfde en zesde leerjaar, maar de impact van een schoolsluiting is volgens experts veel groter. 'Het is kiezen tussen twee kwalen.'

Het onderwijsveld kwam woensdag met maatregelen om de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse scholen in te dammen. De opvallendste is een mondmaskerplicht voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, die volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verantwoordelijk zijn voor 75 procent van de besmettingen op scholen.

De essentie Met frisse tegenzin voerde het onderwijsveld woensdag de mondmaskerplicht opnieuw in voor het vijfde en zesde leerjaar.

Onderwijsexperts wijzen op de mogelijke impact van de maskers op de ontwikkeling van leerlingen, vooral voor taalvakken.

De mondmaskers worden gezien als de minste van twee kwalen, nu het spook van de schoolsluitingen weer opduikt.

De onderwijskoepels stemden tegen heug en meug in met de maatregel. ‘We staan niet eens aan het begin van de winter en we verplichten alweer mondmaskers', zegt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij vreest voor de impact van de maskers op het leerproces. 'Het hele punt van taalvakken is communicatie. Die gaat nu weer deels verloren, terwijl de jongste twee schooljaren al een verdere leervertraging is vastgesteld.'

Boeve verwijst naar onderzoek van de KU Leuven naar de resultaten van leerlingen in het zesde leerjaar in de afgelopen twee schooljaren. In 2020 bleek dat de leerprestaties in bijna alle vakdomeinen waren gedaald. In 2021 was de leervertraging voor wiskunde en wetenschappen & techniek gestopt, maar voor de taalvakken had de vertraging doorgezet.

Frans en Nederlands

'Voor Frans en Nederlands is de achterstand dit jaar inderdaad verder uitgediept', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte, die meewerkte aan het KUL-onderzoek. 'Verder onderzoek is nodig om het verband met mondmaskers aan te tonen, maar ze hebben zeker een rol gespeeld. Taalverwerving is een cyclisch proces, dat stapje per stapje gaat. Er is veel interactie en wisselwerking, maar het masker ontneemt de mogelijkheid tot interpretatie deels.'

Taalverwerving gaat stapje per stapje en vereist interactie, terwijl het mondmasker die deels wegneemt. Kristof De Witte Onderwijseconoom KU Leuven

Ook Wim Vandenbussche, professor Nederlands aan de VUB, wijst daarop. 'Bij kennisoverdracht is non-verbale communicatie uiterst belangrijk, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Als je gezicht deels bedekt is, gaat veel nuance verloren. Dat je door het masker minder verstaanbaar bent en je bepaalde uitspraken die eigen zijn aan een taal moeilijker kunt aanleren, speelt ook een rol.'

Toch zijn experts en koepels het erover eens dat een mondmaskerplicht nog altijd beter is dan een volledige schoolsluiting. 'Het is kiezen tussen twee kwalen', zegt De Witte. 'Het is vervelend, maar de leervertraging wordt een pak groter door de scholen te sluiten dan door mondmaskers te verplichten.'

Beperkte impact

Momenteel zijn 19 lagere en 4 middelbare Vlaamse scholen op een totaal van bijna 4.000 gesloten door oplopende besmettingscijfers en afwezigheden door quarantaine. Sciensano-viroloog Steven Van Gucht bevestigt dat de incidentie van besmettingen bij 9- tot 12-jarigen al maanden erg hoog is, maar vraagt zich af of een mondmaskerplicht zoals die nu is aangekondigd veel zoden aan de dijk brengt.

Ik betwijfel of de grootste virusoverdracht zich in de schoolgangen afspeelt. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

'Het masker is alleen verplicht als de leerlingen zich binnen de schoolmuren verplaatsen, niet als ze buiten, in de klas of in de refter zitten en voldoende afstand kunnen bewaren', zegt hij. 'Dan heeft dat maar een beperkte impact. Ik betwijfel of de grootste virusoverdracht zich in de schoolgangen afspeelt.'