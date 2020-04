Maximum vier uur per dag leren na de paasvakantie

Na de paasvakantie starten scholen met nieuwe leerstof via afstandsonderwijs. Nieuwe richtlijnen vragen om de studie te beperken tot vier uur per dag en begeleiding door de ouders tot twee uur per week.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vraagt leerlingen na de paasvakantie maximaal vier uur per dag aan taken voor school te laten werken. Als de scholen op 19 april nog niet open mogen, zullen leerkrachten ook nieuwe leerstof behandelen via afstandsonderwijs. Dat werd vorige week beslist. Het gaat om 'preteaching': wanneer de lessen weer starten op school, wordt alles nog eens herhaald in de klas.

De onderwijsadministratie heeft samen met pedagogen nieuwe richtlijnen gemaakt om dat te concretiseren. Een normale schooldag houdt ongeveer acht uur studie in, maar nu is dat beperkt tot vier uur. 'Zelfstandig online leren is intensiever dan les krijgen in de klas', zegt Weyts. 'We trekken daarom duidelijke grenzen.'

'Beperk begeleiding'

Ook wordt aan ouders gevraagd de studiebegeleiding te beperken tot maximaal twee uur per week. 'Sommige ouders zitten met de allerbeste bedoelingen vele uren naast hun kind, maar pedagogen waarschuwen dat dit het verkeerde effect kan hebben op de zelfstandigheid', zegt de minister. Scholen organiseren voor ouders best ook een infomoment over hoe het nieuwe afstandsonderwijs er zal uitzien. Daarnaast moet er minstens een keer per week een communicatiemoment zijn.