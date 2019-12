Maximumsnelheid Brusselse ring naar beneden

De Vlaamse regering heeft met enkele dagen vertraging dan toch de knoop door gehakt over een klimaatplan. Volgens minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir is het plan 'ambitieus, haalbaar en betaalbaar'.

Een van de opvallende maatregelen is dat de maximumsnelheid op de Brusselse ring daalt. Voorts moet het openbaar vervoer worden versterkt en moeten er meer laadpalen voor elektrische wagens komen.

Het klimaatplan gaat niet over de sectoren die uitstootrechten kunnen verhandelen. De maatregelen richten zich daarom op gebouwen, transport, landbouw, afval, de bouwsector, banken en kmo's.

Zo moet de capaciteit voor hernieuwbare energie met een vijfde stijgen, moet asbest sneller worden verwijderd van daken en worden leningen voor energievriendelijke renovaties toegankelijker. De Vlaamse regering blijft per sector 'green deals' maken over afval en recyclage en wil 10.000 hectaren meer bos en 20.000 hectaren meer natuurgebied.

De industrie wordt aangespoord minder fluorgas als koelmiddel te gebruiken en CO2 om te zetten in bruikbare producten. Dat gebeurt niet via heffingen, maar via investeringen, innovatie en de ecologiepremie.