Meeneembaar bedrag registratiebelasting stijgt naar 13.000 euro

Wie van gezinswoning verandert, kan dit jaar meer registratiebelasting op de vorige aankoop aftrekken van de belasting op de jongste aankoop. Het maximaal meeneembaar bedrag bleef de voorbije jaren onveranderd op 12.500 euro, maar stijgt in 2021 naar 13.000 euro.

Wie in Vlaanderen een bestaande woning koopt, betaalt daar registratierechten op. Het standaardtarief is 10 procent, maar voor de aankoop van een enige eigen woning is er een verlaagd tarief van 6 procent.