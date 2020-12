Meer aandacht voor STEM- en digitale vaardigheden in nieuwe eindtermen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt van 'ambitieuze eindtermen die de onderwijskwaliteit versterken'. Zo zou er in de tweede graad een grotere nadruk op geïntegreerde STEM-vaardigheden en digitale competenties komen. Daarnaast moeten leerlingen van het derde en vierde middelbaar ondernemingszin worden bijgebracht. Extra aandacht voor financiële geletterdheid in het curriculum kan daartoe bijdragen.

Onderwijsvrijheid

De tijd begon te dringen dat de politiek haar huiswerk klaar had. Omdat de eerste graad secundair onderwijs sinds september 2019 met nieuwe eindtermen werkt, moeten die voor de tweede graad volgend schooljaar in voege zijn. Voor september moeten de onderwijsverstrekkers hun leerplannen uitwerken, waarin ze een concrete uitwerking geven aan de minimumdoelen die de overheid hen oplegt.

In een advies uitte de Raad van State eerder ernstige twijfels bij de eindtermen en onderwijsdoelen, omdat die te gedetailleerd zouden zijn en de onderwijsvrijheid in gedrang zouden brengen. Ook bij de koepels leefde de vrees dat ze niet meer voldoende tijd zouden hebben om hun eigen projecten te realiseren als de overheid de lat te hoog zou leggen.

'We geven nog altijd vrijheid over de manier waarop de onderwijsverstrekkers de eindtermen kunnen realiseren. Ze kunnen dat zelfs doen in meerdere vakken. Zo kan een leerling-vloerder oppervlaktematen aanleren in de wiskundeles, maar ook in de praktijkles', zegt Weyts.