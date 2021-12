Meer anciënniteit voor wie uit privésector overstapt naar onderwijs

Om de uitval in kaart te brengen wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal leerkrachten dat begon met lesgeven in het schooljaar 2015-2016, en het aantal leerkrachten dat dat nog steeds doet in het schooljaar 2020-2021. Daaruit blijkt dat er in die vijf jaar een uitval was van 30 procent in het kleuteronderwijs (of 593 uitstromers na 1.974 starters in 2015-2016), 26,2 procent in het lager onderwijs (850 uitstromers na 3.239 starters) en 37 procent in het secundair onderwijs (2.082 uitstromers na 5.627 starters).