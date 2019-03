Meer geld voor basisonderwijs op lange baan

Morgen staakt het onderwijs omdat het extra geld wil van de volgende Vlaamse regering. Vooral in het kleuter- en het lager onderwijs is de stakingsbereidheid groot. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) had beloofd een plan op te zetten waardoor meer geld naar het basisonderwijs zou vloeien, maar dat komt er niet meer voor de verkiezingen, erkent ze nu.

Sommige scholen moeten morgen de deuren sluiten omdat er niet voldoende leerkrachten aanwezig zullen zijn om de leerlingen op te vangen.

Dat in heel het lager onderwijs wordt gestaakt, is geen toeval. Het lager onderwijs krijgt ongeveer 1 miljard euro minder dan het secundair. Dat verschil is historisch gegroeid. Een kleuter telt minder mee omdat kleuters vroeger niet voltijds naar school gingen.

Toekomstplan

Crevits wou die verschillen aanpakken en beloofde bij de start van vorig schooljaar een toekomstplan voor het basisonderwijs uit te werken. Daarin zou meer geld naar het kleuteronderwijs gaan en zouden directeurs in het lager onderwijs meer ondersteuning krijgen. Vaak zijn zij een manusje van alles en hebben ze geen secretariaat. Crevits wou een meerjarenplanning opmaken om de werkingsmiddelen meer gelijk te trekken.

Maar zo’n plan wordt werk voor de volgende Vlaamse regering.

Crevits wijst erop dat het plan basisonderwijs sowieso niet in het regeerakkoord van de Vlaamse regering stond.

De nieuwe Vlaamse regering moet de volgende stappen doen en keuzes maken. hilde crevits (cd&v) vlaams minister van onderwijs

‘De Vlaamse regering heeft beslist toch belangrijke eerste stappen te doen’, luidt het. Er zijn zowel dit als vorig jaar extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs uitgetrokken. De sociale partners hebben op verzoek van Crevits ook een plan basisonderwijs opgesteld. ‘De volgende Vlaamse regering moet de volgende stappen doen en keuzes maken’, erkent de minister.

Kwaad bloed

Nochtans was het de bedoeling nog voor de verkiezingen een groeipad vast te leggen voor investeringen in het basisonderwijs. Maar het plan van de vakbonden en de onderwijsverstrekkers zette kwaad bloed bij coalitiepartners N-VA en Open VLD. Zij vroegen investeringen die opliepen tot 1,8 miljard euro per jaar.