Meer kandidaten voor toelatingsexamen arts

In Brussel vinden vandaag en morgen de toelatingsexamens voor artsen en tandartsen plaats. Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt, het aantal kandidaten zit in stijgende lijn.

Vandaag worden 6.052 kandidaat-artsen verwacht, dat zijn er 400 meer dan vorig jaar. De toegang tot de opleiding is beperkt omdat de federale overheid bepaalt hoeveel artsen en tandartsen er in Vlaanderen mogen afstuderen. Volgend jaar zijn maximaal 1.153 starters in de opleiding arts toegelaten. Dat betekent dat er maar één plaats is per zes ingeschreven kandidaten.

Wie de opleiding wil starten, moet niet alleen slagen maar ook gunstig gerangschikt worden. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1.153 mag starten aan de opleiding arts.

Meer artsen

Dinsdag worden 1.296 kandiaat-tandartsen verwachten voor een aparte toelatingsproef. Voor hen zijn er slechts 147 plaatsen beschikbaar in de opleiding.

Sommigen deelnemers schrijven zich in voor zowel het examen arts als tandarts, terwijl ze in de praktijk kiezen voor één opleiding. Op die manier nemen ze de plaats in van iemand die wel geslaagd is maar zonder gunstige rangschikking. In het verleden zorgde dat er voor dat er te weinig tandartsen aan de opleiding begonnen, aangezien de opleiding arts populairder is. Vanaf volgend jaar moeten kandidaten die zich voor de twee proeven inschrijven, daarom aangeven welke opleiding ze zullen kiezen.

Voorbereiding