Meer leegstand in rusthuizen door corona

Ruim de helft van de coronadoden viel het voorbije 1,5 jaar in de woon-zorgcentra. Dat manifesteert zich in het aantal lege bedden. In de Vlaamse woon-zorgcentra stonden in december 2020 4.000 meer bedden leeg dan normaal. Dat is een toename van zowat 4,8 procent. Een maand later was dat 5,5 procent, het hoogste percentage.