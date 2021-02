Meer lege bedden in woon-zorgcentra

De Vlaamse woon-zorgcentra kampen door de coronapandemie met een almaar grotere leegstand. Eind september kregen ze daarvoor al 90 miljoen euro compensatie van de Vlaamse overheid. Dat bedrag was eind 2020 met de helft gestegen.

Jarenlang worstelden de Vlaamse woon-zorgcentra met capaciteitstekorten en moesten ze wachtlijsten aanleggen voor ouderen die zorg nodig hebben. Het hoog aantal sterfgevallen in de coronapandemie heeft die situatie compleet veranderd, waardoor veel rusthuizen lege bedden hebben. Het probleem is zo groot dat de Vlaamse regering hen sinds vorig jaar compenseert voor dat inkomstenverlies.

De woon-zorgcentra met de meeste lege bedden liggen in Antwerpen, Dilbeek, Wommelgem, Hulshout en Sint-Niklaas.

Eind september liep de factuur voor de Vlaamse overheid daarvoor al op tot 90 miljoen euro . Eind december was dat met de helft gestegen naar 134 miljoen euro, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer (Groen).

Niet voorbij

De leegstandsproblemen zijn allesbehalve voorbij. Het overzicht van de Vlaamse overheid telt 817 woon-zorgcentra. Daarvan waren er in september 206 met een extra leegstand van één op de twintig bedden. Die groep is aangegroeid tot 330 rusthuizen.

De groep met een extra leegstand van één op de tien bedden telde eind september 101 rusthuizen en is nu met de helft gestegen naar 152.

De groep met de grootste problemen - een bijkomende leegstand van één op de vijf bedden - is verdubbeld van 19 woon-zorgcentra naar 36. De instellingen met de meeste lege bedden liggen in Antwerpen, Dilbeek, Wommelgem, Hulshout en Sint-Niklaas.

Oversterfte

De factuur voor de Vlaamse overheid loopt verder op, omdat de compensatieregeling minstens tot 31 maart doorloopt. Vorig jaar stierven zowel in de eerste golf van het coronavirus als in de tweede golf meer mensen dan normaal in de woon-zorgcentra.