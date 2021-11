Meer subsidies voor dienstenchequebedrijven

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verhoogt de indexering en de subsidie voor dienstenchequebedrijven met 0,13 euro per cheque. Op termijn kost dat de regering 41,6 miljoen euro per jaar.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over meer subsidies voor de dienstenchequesector. Vanaf januari krijgen poetsbedrijven 0,13 euro meer per cheque terugbetaald. Daarbovenop zal de inruilwaarde van de cheques voortaan aan 100 procent geïndexeerd worden.

'We wijzigen het indexeringsmechanisme zodat dienstenchequeondernemingen meer financiële ademruimte hebben. Zo kunnen ze de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen versterken', zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Smeekbede

Crevits heeft de smeekbede van de sector gehoord. Die stelde in september dat de rendabiliteit onder druk staat. De dienstenchequebedrijven moeten de lonen van huishoudhulpen volledig indexeren, terwijl de waarde waartegen ze de cheques inruilen bij de overheid voor 73 procent geïndexeerd wordt. De loonkosten maken het gros uit van de kosten van dienstenchequebedrijven.

Een deel van de volledige loonindexering moeten de bedrijven betalen op kap van hun winstmarge. 'Voor de meerderheid van die bedrijven is die marge onbestaande', zei Paul Verschueren, directeur Vlaanderen van de sectororganisatie Federgon eerder. 'In 2019 was een op de drie dienstenchequebedrijven verlieslatend.' Dat de sector verlieslatend is, bleek ook uit een financiële analyse van Crevits.

1,6 miljard Jaarlijks vloeit 1,6 miljard euro uit de Vlaamse begroting naar het dienstenchequesysteem.

Populair

De rendabiliteit van de sector - waarin zo'n 1.200 bedrijven opereren - is belangrijk, zegt Crevits. Daarom gaat er met de maatregelen volgend jaar al 16,6 miljoen euro naartoe. Tegen 2024 dikt de meeruitgave voor de sector aan tot 41,6 miljoen euro. Vandaag vloeit jaarlijks 1,6 miljard euro uit de Vlaamse begroting naar het dienstenchequesysteem. In de sector werken 120.000 mensen. Meer dan 750.000 Vlamingen maken gebruik van een poetshulp. 'De sector stelt heel wat mensen te werk die onmisbaar zijn voor veel gezinnen en ouderen in onze samenleving', zegt de minister.