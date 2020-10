Meer wetenschap en digitale vaardigheden voor 14- tot 18-jarigen op school

De Vlaamse regering is het eens over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair. Wetenschap en techniek krijgen meer aandacht dan eerst gepland.

In het beroeps en technisch onderwijs hebben we een goed evenwicht gevonden tussen algemene en specifieke vorming.

Het nieuwe akkoord op voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vermeldt enkele eindtermen die in de vorige versie - vooral voor het technisch en beroepsonderwijs - waren gesneuveld. Alle leerlingen zullen nu toch les krijgen over de bouwstenen van digitale systemen. Ook geïntegreerd werken rond STEM-disciplines zal overal aan bod komen.

Haalbaarheid

De regering had al eind juni een akkoord over de eindtermen, maar de experten die aan de hervorming meewerkten, waren misnoegd dat hun werk achteraf eenzijdig door de koepels werd gewijzigd. Dat vonden ze nodig om het curriculum niet te zwaar te belasten voor TSO en BSO.

Omdat de regering er zelf niet uit kwam, werd de bal in het kamp van adviesorganen gelegd. Die werden gevraagd hoorzittingen met de experten te houden. Daarop trok de SERV aan hetzelfde zeel als de experts. De Vlaamse Onderwijsraad, waar de koepels een belangrijk deel van uitmaken, was voorzichtiger en bleef het belang van haalbaarheid benadrukken. Toch gaf ook die toe dat meer ruimte mogelijk was voor leerstof rond neokolonisatie en STEM.

'In het beroeps- en technisch onderwijs hebben we een goed evenwicht gevonden tussen algemene en specifieke vorming', zegt Weyts. 'Onze TSO- en BSO-scholen zullen hooggeschoolde technische profielen afleveren: jonge vakmensen die een sterke basisvorming combineren met alle praktische vaardigheden die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt.' De vraag blijft of ook de koepels zich kunnen vinden in het nieuwe compromis. In de praktijk zijn zij de eindtermen uit het vorige akkoord al aan het verwerken in nieuwe leerplannen.