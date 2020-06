Meerderheid studenten wil niet meer onlinelessen na corona

Vier op de tien docenten in het hoger onderwijs willen na de coronacrisis hun manier van lesgeven anders aanpakken, bijvoorbeeld door fysieke en online lessen te combineren of meer activerende werkvormen te gebruiken. Dat blijkt uit een enquête van Acco, bij menig student gekend als uitgever van cursussen. De onderneming peilde naar de ervaringen van meer dan 1.000 docenten en studenten met het digitale afstandsonderwijs van de afgelopen maanden.

Sinds midden maart is het hoger onderwijs overgestapt op onlinelessen. Naarmate de crisis vorderde, kantten studenten zich steeds sterker tegen dat digitale onderwijs, omdat het minder kwalitatief zou zijn en ze de interactie met professoren en medestudenten misten. Toch zal ook volgend jaar een aanzienlijk deel van het onderwijs op afstand moeten.

Gebrek aan interactie

Op de vraag of studenten na de coronacrisis meer digitaal les willen volgen, antwoordt 55 procent van niet. 82 procent van de studenten heeft het gevoel de leerstof de voorbije maanden meer zelf te hebben verwerkt. Niet alle studenten hadden extra digitaal materiaal voorhanden tijdens de coronaperiode. Ook bij de docenten bleek de overstap niet altijd gemakkelijk. 30 procent van hen gaf aan dat het online lesgeven vlot verliep. Vooral het gebrek aan interactie met studenten lag moeilijk.

72 procent van de studenten vindt online oefeningen, testen of filmpjes met extra uitleg een grote meerwaarde voor het verwerken van leerstof.

Toch zien studenten en docenten ook voordelen in een combinatie van online- en fysieke lessen. 72 procent van de studenten vindt online oefeningen, testen of filmpjes met extra uitleg een grote meerwaarde voor het verwerken van leerstof. Ook de mogelijkheid extra vragen te stellen aan de professor via een online leerplatform kunnen ze smaken.