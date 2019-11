Meeste hinder De Lijn in steden, 70 procent chauffeurs rijdt uit

Door de aangekondigde staking van de socialistische vakbond ACOD bij De Lijn is er woensdagochtend hinder in heel Vlaanderen in het bus- en tramaanbod.

Volgens de directie van de openbaarsvervoersmaatschappij is om 6.30 uur zowat 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan.

De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, ook elders is de dienstverlening verstoord, erkent De Lijn. ACV en ACLVB ondersteunen de globale actie in Vlaanderen niet.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de bussen en trams. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden. In Limburg is zowat 80 procent van de bussen uitgereden.

In Oost-Vlaanderen is zowat drie vierde van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. In Gent rijdt tramlijn 1 (Korenmarkt - Flanders Expo) om de 7,5 minuten. Tramlijn 1 (Rabot - Evergem) rijdt om de 15 minuten. Tramlijn 4 rijdt om de 25 minuten. Tramlijn 2 en buslijnen 3, 5 en 9 rijden om het half uur. Buslijnen 6, 8, 17, 18, 38 en 39 rijden niet.

Vanaf 19.30 uur rijden alle voertuigen op het stadsnet Gent terug naar de stelplaats en ook het nachtnet in Gent zal deze avond verstoord zijn.

In Vlaams-Brabant is woensdagmorgen ongeveer twee derde van de chauffeurs uitgereden. Er is vooral hinder in de regio Dilbeek en op de stadslijnen in Leuven.