Meeuws: 'Antwerpse Sp.a mag niet vervellen tot bestuurspartij'

Op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse sp.a heeft lokaal voorzitter en kersvers schepen Tom Meeuws opnieuw de beslissing verdedigd om in het stadsbestuur met N-VA en Open Vld te stappen. 'We mogen niet in de fouten van het verleden hervallen en vervellen tot louter een bestuurspartij', gaf hij echter als waarschuwing mee. 'We mogen ons niet verschansen in de forten die onze kabinetten zouden kunnen worden, dat is wat we echt niet willen.'