Met de VR-bril leren sleutelen

Door corona kreeg digitaal onderwijs een boost. Maar in de praktijk verloopt het niet van een leien dakje. ‘Men wil sprinten voor men heeft leren stappen.’

Dinsdag loopt het GO! Technisch Atheneum Keerbergen weer vol met leerlingen die een STEM-opleiding volgen in tso en bso. De middelbare school is een wirwar van klaslokalen, werkruimtes en een fablab, een werkplaats met computergestuurde machines zoals printers en frezen. Her en der wisselen leerkrachten lesmateriaal uit en bespreken ze hoe het schooljaar na een lange periode afstandsonderwijs aan te pakken.

Corona kwam als een schok. ‘We zijn in snelheid gepakt’, zegt directeur Steven Hendrickx. Nochtans is de school al jaren een voortrekker van digitalisering. Ze werkt mee aan pilootprojecten over virtual reality (VR) en 360°-leeromgevingen. Tijdens de coronamaanden kon de school zo rondleidingen virtueel tot bij potentiële leerlingen krijgen. Door de technologie kunnen de jongeren zich door virtuele ruimtes bewegen en afhankelijk van hun hoofdbewegingen extra informatie of gekoppelde video’s te zien krijgen.

Toekomstmuziek

Op die manier kunnen ze ook veilig leren werken met een cirkelzaag, sleutelen volgens bepaalde procedures of een stelling opbouwen, zonder daarvoor naar de werkplek te moeten. Leerkracht Stefan Wuyts demonstreert hoe dat werkt. Het klaslokaal is leeg, op enkele tafeltjes met laptops na die tegen de muren staan. Leerlingen sluiten hun VR-bril en -headset aan op een computer, en een medeleerling kan de bewegingen volgen die de ander via een controller uitvoert.

Een leraar Frans is aan het experimenteren met VR om gesprekken op de trein met een conducteur na te bootsen. Steven Hendrickx Directeur TA Keerbergen

Dat is niet alleen een stuk veiliger om te oefenen, het biedt ook mogelijkheden voor afstandsonderwijs voor praktijkvakken. ‘Al is dat nog toekomstmuziek’, zegt Hendrickx. ‘Voorlopig blijft het nodig om fysiek aanwezig te zijn.’ Hoewel de school in het Vlaamse Innovet-project vooral oplossingen zoekt voor de technische vakken, raken ook andere leerkrachten geïnspireerd. ‘Een leraar Frans is aan het experimenteren om gesprekken met een conducteur op de trein na te bootsen in drie verschillende moeilijkheidsgraden.’

Het atheneum wil ook werken met e-learningtrajecten, waarbij het handboek wordt vervangen door online modules die zelfstandig kunnen worden doorlopen. Maar het huidige aanbod is beperkt. ‘Er is geen afzetmarkt voor specifieke opleidingen zoals de onze’, zucht Hendrickx.

Onbetaalbare licenties

Er zijn nochtans tal van digitale spelers op de markt. Signpost, dat als marktleider in een kwart van de Vlaamse middelbare scholen een laptopproject heeft lopen, heeft 35 leerkrachten aan zich gebonden om dit jaar vakinhouden uit te werken voor zijn digitale methode WeZooz Academy. Uitgeverij VAN IN is een vaste waarde voor de leerplatformen Bingle en Diddit, dat gratis ter beschikking werd gesteld in de coronamaanden.

Voor elk vak afzonderlijk die licenties aankopen is onbetaalbaar. Steven Hendrickx Directeur TA Keerbergen

Hendrickx blijft op zijn honger zitten. ‘WeZooz staat nog in zijn kinderschoenen en uitgeverijen bieden digitale leermethodes enkel aan in combinatie met dure invulboeken, want papier levert nog steeds meer op. Begrijp me niet verkeerd, ze waren tijdens corona een grote hulp. Maar heel wat platformen werden de jongste maanden gratis aangeboden, met versnippering tot gevolg. Vroeg of laat gaan die platformen weer geld vragen. Voor elk vak afzonderlijk die licenties aankopen is onbetaalbaar.’