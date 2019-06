Met deze opleidingen raken jongeren snelst aan een job

In 2017 verlieten 72.776 jongeren de Vlaamse schoolbanken. Van die groep waren er een jaar later nog 6.483 op zoek naar werk, wat neerkomt op 8,9 procent. In 2013 ging het nog om 13 procent. Volgens de VDAB weerspiegelt de daling het economisch herstel na de eurocrisis. Hoe hoger de scholingsgraad, hoe kleiner het aandeel werkzoekenden is.