Met maximaal 14 in de klas, maar voorlopig geen limiet op opvang

De Vlaamse regering stopt de lokale besturen geld toe om bij te springen in de noodopvang van kinderen na de heropstart van de scholen. Maar de veiligheidsregels voor de opvang spreken elkaar tegen.

Vanaf 15 mei schakelen de scholen gedeeltelijk weer over naar fysieke lessen. In het basisonderwijs gaan het eerste, het tweede en het zesde leerjaar van start, in het secundair onderwijs zijn voorlopig enkel de laatstejaars welkom. De kleuterschool blijft dicht.

Veel ouders zitten daardoor met de handen in het haar, want sinds maandag zijn ook de bedrijven weer geleidelijk aan het heropstarten. Tot nu konden kinderen van wie de ouders uit gingen werken steeds op school terecht, maar de scholen gaven aan dat een groeiende opvang samen met fysieke en online lessen praktisch onhaalbaar is.

De Vlaamse regering besliste dinsdag daarom dat lokale besturen kunnen bijspringen als scholen het niet veilig kunnen bolwerken. De besturen kunnen ook samenwerken met andere actoren, zoals de buitenschoolse opvang, private initiatieven en de jeugdwerking. De steden en gemeenten vroegen en krijgen in ruil extra middelen: per kind en per dag in de opvang wordt een forfaitair bedrag van 30 euro voorzien.

Meerdere draaiboeken

De concrete organisatie van de opvang doet veel vragen rijzen. Zo gelden er meerdere draaiboeken voor het onderwijs en de kinderopvang. In het draaiboek onderwijs staat dat scholen vanaf 15 mei deels kunnen heropstarten, maar met een maximum van 14 leerlingen per klas. Per persoon moet minstens 4 vierkante meter voorzien zijn. Voor de kinderopvang geldt het draaiboek van Kind & Gezin. Dat vermeldt geen aantallen of oppervlaktes. Kinderen moeten wel in dezelfde contactbubbel blijven. De regel om 1,5 meter afstand van anderen te bewaren geldt vanaf twaalf jaar.



Dat kan tot vreemde situaties leiden. Scholen zijn wegens de strenge regels genoodzaakt de deuren gesloten te houden of met minder leerjaren herop te starten, terwijl diezelfde kinderen wel samen in de opvang terechtkunnen.

‘Ik ga ervan uit dat dezelfde richtlijnen voor beide soorten opvang gelden’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Ik kan me moeilijk voorstellen dat niet dezelfde veiligheidsregels worden gehanteerd. Het zal voor iedereen moeilijk zijn voldoende capaciteit te vinden, of het nu de scholen of de lokale besturen zijn.’



Op het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) klinkt dat de noodopvang die de lokale besturen - indien nodig - van de scholen overnemen volgens het draaiboek van Kind & Gezin en dus zonder maximumaantallen gebeurt. Ook op andere vlakken zijn de regels voor de scholen strenger dan die voor de opvang. Leerkrachten zijn verplicht een mondmasker of gezichtsscherm van plexiglas te dragen, terwijl de begeleiders in de kinderopvang zich enkel bij contact met ouders moeten beschermen.

Grijze zone

‘Die draaiboeken spreken elkaar tegen’, zegt Elke Decruynaere, schepen van onderwijs en jeugd in Gent voor Groen. ‘Daar maak ik me echt zorgen om. We zitten nu al in een grijze zone, maar wat vanaf 15 mei moet gebeuren, is volledig onduidelijk. Hier moet een oplossing voor komen, liever vandaag dan morgen. Ik zou niet willen dat directeurs nu communiceren aan ouders dat de heropstart niet zal lukken omdat de regels niet duidelijk waren.’

Op het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) klinkt dat er de komende dagen nog overlegd wordt met de betrokkenen, onder andere over de veiligheidsmaatregelen.

Ook over de invulling van de opvang is er een en ander onduidelijk. Veel zal afhangen van de afspraken die scholen met de lokale besturen maken. Boeve benadrukt dat de opvang ruimte moet laten voor het volgen van lessen op afstand. Net zoals in de huidige schoolopvang moeten kinderen de mogelijkheid hebben aan hun taken en opdrachten te werken, want de lessen op afstand blijven doorlopen.