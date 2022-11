Terwijl de woon-zorgcentra opnamestops invoeren, raakt een andere vorm van ouderenzorg in zwang. Met een assistent die 24 uur per dag in de buurt is, proberen sommige senioren zo lang mogelijk thuis te blijven. Enkele bedrijven spelen daarop in, al is dat niet zonder groeipijnen. ‘Ik weet niet of onze Bulgaarse hulp de ambulance kan briefen.’